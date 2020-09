“Me encantaría ser madre” - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

A mediados de 2017, Barbie Vélez blanqueó ante la prensa que estaba en pareja con Lucas Rodríguez, el hijo de Fabián, quien fue marido de Nazarena Vélez hasta su trágica muerte.Viviendo un noviazgo estable y lejos de la exposición mediática que le dio a otras relaciones amorosas, la joven actriz le dio una nota a El Show del Problema, en la que no sólo dejó en claro que Lucas es el hombre más importante de su vida, sino que desea ser madre con él en el futuro.“A mí me encantaría ser madre y me encantaría ser madre con Lucas, que me parece una persona hermosa. Pero siento que no es el momento. Tengo 26 años, me siento inmadura en muchos sentidos. No me veo siendo madre ahora. En un futuro, sí, re”, aclaró.