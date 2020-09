“Me da miedo morirme sola” - El Territorio Misiones

Lunes 21 de septiembre de 2020

En diálogo con Para Ti, María Valenzuela explicó que está “totalmente aislada” porque forma parte del grupo de riesgo y está haciendo todo lo que está a su alcance por respetar las normas sanitarias en plena pandemia de coronavirus.“Tengo epoc, enfisema, soy una persona de altísimo riego... Tengo bronquitis crónica, estuve internada por neumonía. Estoy totalmente aislada. No puedo tener contacto con nadie”.Sin embrago, aclaró: “Lo que me da miedo es morirme sola, que me infecte y me muera sola, sin poder abrazar y besar a mis hijos, amigos, a mis seres amados... La muerte creo que es un paso más a otro plano. Le tengo miedo a la muerte de seres amados, pero a la mía no”.