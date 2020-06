‘Me aterra traer una hija mujer al mundo’

Sábado 6 de junio de 2020

En septiembre de 2012 seis jóvenes violaron en grupo a una adolescente de 16 años en una fiesta privada de Rawson, Chubut. La víctima le pudo contar a sus padres lo que pasó después de haber intentado suicidarse. Por la cantidad de amenazas que recibió para que no haga la denuncia, se tuvo que mudar con toda la familia a Buenos Aires.El miércoles se dio a conocer que el fiscal que lleva la causa, Fernando Rivarola, pidió juicio abreviado para sólo tres de los imputados considerando que se trató de un “accionar doloso de desahogo sexual”. La pena sería de tres años en suspenso, por lo cual ninguno iría preso.El dictamen se viralizó en las redes sociales el mismo día en que se cumplían 5 años de la primera marcha del colectivo Ni Una Menos. Activistas, celebridades y mujeres de todo el país expresaron su indignación por el accionar de Fernando Rivarola.Una de ellas fue Lali Espósito, que compartió su opinión a traves de las redes sociales y se volvió tendencia en Twitter.“En casi todas las entrevistas que me hacen me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo o el sueño, y me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, una hija mujer. Y yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo o que no es el momento para mí”, comenzó contando la cantante en una seguidilla de historias de Instagram.“Pero lo cierto es que me aterra. Me aterra traer una hija mujer a un mundo donde fiscales como Fernando Rivarola le llaman desahogo sexual a una violación en manada”, expresó la artista, y agregó que le da pánico pensar en ser madre y que su hija desaparezca, que la violen o que aparezca muerta.La cantante también expresó que este sistema judicial protege a los violadores y, de este modo, “viola a la víctima otra vez”.“Este dictamen es un cachetazo enorme, pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar cada vez más fuerte. Y se que eso es lo que va a pasar, porque así me siento, voy a gritar cada vez más fuerte”, cerró.