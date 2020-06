Me apuré en irme de Boca, es algo de lo que me arrepiento”

Lunes 8 de junio de 2020 | 15:00hs.





“Si bien no estaba jugando, debería haberme quedado más, darme un poco más de tiempo, ponerme bien y luchar por un puesto, pero en ese entonces era más joven y no analicé tanto la decisión. Irme a Italia no fue una gran decisión”.





Cubas debutó con la camiseta de Boca un 4 de mayo del 2014, desde entonces disputó un total de 44 encuentros, y a pesar de jugar en un puesto defensivo, se dio el lujo de convertir un gol frente a Defensa y Justicia en el encuentro que finalizó 2 a 1 en favor del Xeneize.





En el 2017, debido a la poca continuidad, Andrés tomó la decisión de emigrar a Italia para vestir la camiseta del Pescara. Según le comentó a El Territorio, y a pesar de mencionar de que todo su trayectoria le sirvió para ganar experiencia y crecer, esta decisión no fue acertada. En el Pescara jugó solo un partido, algo que pesó en la decisión de regresar al país para ponerse la camiseta del único club al cual le había convertido un gol, Defensa y Justicia.

En la entrevista de Pegada Al Pie, transmitida por la cuenta oficial de Instagram de, el futbolista misionero Andrés Cubas (24), que se desempeña en Talleres de Córdoba, le confesó a Gilberto Pérez que se arrepiente de haber tomado la decisión de irse de Boca Juniors cuando aún era una de las jóvenes promesas del Club.