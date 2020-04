Mayores controles para resguardar la salud

Domingo 19 de abril de 2020 | 17:00hs.

El ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones a cargo de Silvana Giménez a través de un equipo de colaboradores, viene realizando un intenso operativo de concientización y asesoramiento a operarios y obreros que están exceptuados en el marco de la cuarentena y haciendo cumplir los correspondientes protocolos.De allí que salen a capacitar a empleadores y trabajadores para que se respeten las normas de higiene y seguridad. “No es nuestro objetivo, solo sancionar, sino bajar los índices de siniestralidad laboral o de salud”, dijo Giménez.La tarea se realiza desde Posadas o mediante las delegaciones. Producto de estos controles, en la zona Norte detectaron un campamento de tareferos que presentaba malas condiciones de salubridad.Más grave aún, constataron en un yerbal de Andresito, la presencia de un menor de 14 años realizando tareas de corte. Por ello, según informó la funcionaria, se efectuaron las denuncias penales correspondientes de delito de trata laboral y trabajo infantil. Es uno de los aspectos que afirmó, no se permitirá y habrá “tolerancia cero y desde la provincia seremos implacables en ese sentido”. En lo que va del año ya se hicieron dos denuncias por trabajo infantil, al considerar que el empleador no puede desconocer las normas.En la oportunidad, se inspeccionó las condiciones laborales de 96 trabajadores. Se informó que la mitad de ellos, no realizaban sus tareas en condiciones adecuadas establecidas en la Ley de Trabajo Agrario 26.727. El operativo se desarrolló con asistencia de la Policía de Misiones, Gendarmería y la intervención del municipio.A su vez, en la zona Sur detectaron un camión que transportaba a trabajadores rurales incumpliendo con las normas de seguridad vigentes y el Protocolo Provincial para la prevención de la propagación y el contagio del coronavirus.“En este contexto de pandemia, realizamos controles de manera constante para garantizar que las condiciones de traslado se cumplan y respeten la normativa vigente”, afirmó a El Territorio Giménez.Planteó que justamente por indicación del gobernador se busca “cuidar la salud y calidad de vida de los trabajadores rurales”. Del mismo modo efectuaron operativos de control e inspección, junto al Ministerio del Agro y la Producción, a los sectores agroindustriales y forestales de Misiones.Además, durante esta semana, a través de videoconferencia, detalló al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, que el 88% de la actividad económica se encuentra parada en Misiones y el 80% de las pymes no pudieron acceder a las líneas de créditos instrumentadas por la nación para el pago de salarios. La ministra además planteó la necesidad de la reactivación del Programa Intercosecha, muy importante para Misiones.A su vez, solicitó un programa destinado a la industria turística. Recordó que Iguazú es uno de los puntos turísticos más importantes del país y que un 80% de la población depende del turismo.