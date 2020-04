“Mayo me parece el peor mes para que vuelva el fútbol”

Domingo 5 de abril de 2020

El presidente Alberto Fernández se tomó unos minutos para hablar de fútbol y prácticamente descartó su reanudación en medio de la pandemia del coronavirus.“Hay ciertas actividades que son las que más van a sufrir la salida de la cuarentena, que son el fútbol, ​​el cine, el teatro. Por ahí el fútbol sin espectadores pueda ir flexibilizándose poco a poco. ¿En mayo? No, no sé cuándo... Mayo me parece que es el peor mes porque es para cuando esperamos el pico (de infectados) y es el mes en el que no debemos generar movimiento de gente”, dijo el Presidente de la Nación en una charla con Radio Mitre.Hace unos días Fernández contó que para tomar decisiones tiene en cuenta “el teorema de Gorosito” y, de rebote, la ligó Caruso Lombardi, lo que generó algunos contratiempos. “ Estuve hablando con Caruso y le dije: ‘Lo último que quise fue ofenderte a vos’ . Los hinchas de Argentinos tenemos la deuda con Caruso de que nos salvó dos veces del descenso”, aclaró el presidente fana del Bicho.Igualmente, reafirmó las palabras que alguna vez le dijo Pipo Gorosito y que utiliza siempre que tiene que tomar alguna medida. “Creo que el teorema de Gorosito es perfecto. También me encantaría conocer los teoremas de Maradona y de Riquelme, que son salidos de Argentinos también, son inteligentes”, aseguró.El fútbol en la Argentina se paró el martes 17 de marzo y el viernes 20 comenzó el Aislamiento Social Obligatorio, dispuesto por el gobierno Nacional.Ese último fin de semana se había disputado la primera fecha de la Copa de la Superliga a puertas cerradas, como una medida para prevenir el aglomeramiento de gente en los estadios.Sin dudas la medida afectará sobre todo a los clubes del ascenso que tienen menores ingresos por la televisación y sobre todo a los del torneo Regional, que generan dinero con los partidos que juegan como local.