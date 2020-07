Mauro Zárate: "Quiero triunfar en Boca y ganar la ansiada Libertadores"

Lunes 20 de julio de 2020 | 23:15hs.

El delantero Mauro Zárate, que renovó su contrato con Boca luego de arduas semanas de negociación, reconoció que su objetivo principal es "ganar la ansiada Copa Libertadores", que se reanudará el próximo 15 de septiembre.Luego de un semestre en el que apenas pudo jugar 60 minutos por una serie de lesiones consecutivas, Zárate espera saldar su "deuda" con el hincha del Xeneize, a quien le agradeció por valorarlo y acompañarlo desde la "tormenta" que vivió cuando decidió llegar desde Vélez."Quería seguir en Boca. Estoy muy feliz. No me terminaba de llenar la idea de irme a otro lado. Elijo jugar en Boca, como a todos los jugadores les gustaría hacerlo, después lo económico también juega, no voy a mentir", explicó Zárate, que había sido sondeado por Guillermo Barros Schelotto para irse al Los Angeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.Nunca se sabe, pero ojalá la termine en Boca. Me tengo que sentir cómodo y en un buen nivel, y que la gente que maneja al club esté contenta.Y agregó: "Creo que es el desafío más grande de mi carrera, no ahora, sino desde el primer día que llegué. Es el objetivo más difícil, triunfar acá y poder cumplir con ganar esta ansiada Copa Libertadores".El delantero de 33 años también habló de la famosa cláusula para poder revisar su futuro en los próximos seis meses que trabaron las negociaciones entre las partes."La cláusula era más que nada ver cómo estaba todo: ´anduviste bien, la Libertadores salió bien, queremos que sigas´ o ´salió todo mal, estás grande´. Era esa idea, que todos saliéramos ganando. Pero ellos me hicieron ver una cosa que no estaba contemplando que era que la otra Libertadores arranca muy rápido y no querían cambiar muchos jugadores. Entonces acepté lo que dijeron ellos y firmé sin la cláusula", sostuvo durante la entrevista con TyC Sports.Con todo acordado, Zárate proyectó que su idea es prepararse "al ciento por ciento" y "demostrar" que puede "ayudar mucho al equipo"."Me gustaría tener un nivel más alto, que por momentos tuve y la gente me lo demostró, y por otros no. Me siento en deuda con los hinchas de Boca, pero no estoy intranquilo ni nervioso, yo mismo me pongo la presión", indicó.Y agregó: "Soy un agradecido a la gente de Boca porque me dieron mucho cariño y no tenían por qué hacerlo, cuando estaba viviendo una tormenta cuando me fui de Vélez. Después en el día a día también y es algo que se valora mucho, Boca es muy grande y eso te lo hacen notar".Por último, reveló qué le pidió Miguel Russo en cuanto a su función dentro de la cancha. "Lo primero que me dijo fue que daba vueltas por toda la cancha, me recomendó quedarme cerca del área y esa fue la idea los primeros partidos de pretemporada, después llegaron todos los problemas musculares y por la pandemia no pude jugar absolutamente nada", cerró.