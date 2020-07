Mauricio Macri volvió de Paraguay y deberá cumplir 14 días de aislamiento

Martes 14 de julio de 2020 | 13:20hs.

Mauricio Macri regresó a Buenos Aires desde Paraguay, a donde viajó en calidad de presidente de la Fundación FIFA para reunirse con el mandatario Mario Abdo y con su antecesor Horacio Cartes. Ahora, deberá cumplir 14 días de aislamiento, dispuestos por protocolo en medio de la pandemia de coronavirus al ingresar desde otro país.El exjefe de Estado viajó desde el aeropuerto de San Fernando en un vuelo privado de la compañía tabacalera de Cartes, que lo recibió personalmente en la pista de aterrizaje con un abrazo, sin utilizar tapaboca y sin cumplir con el distanciamiento social.Debido a que la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) está cerrada por un caso sospechoso de COVID-19, la reunión se realizó en la casa de Cartes, en Asunción, donde compartieron un almuerzo.Luego fue recibido por Abdo en la residencia Mburuvicha Róga. La reunión, que no estaba garantizada en la agenda original, fue confirmada a pedido de Macri, una vez que éste ya se encontraba en Paraguay. Por esto, el presidente accedió y le envió un auto para facilitar el encuentro que duró apenas 20 minutos.Con los dos, el ex jefe de Estado "dialogó sobre la importancia de fortalecer la integración regional y de consolidar el Mercosur y su relación con la Unión Europea", consignó la agencia Noticias Argentinas.Además, se refirió a la necesidad de apuntalar acuerdos políticos para poder afrontar "estas épocas de tanta urgencia y tanto miedo".La visita relámpago de Macri al país vecino generó controversia en la Argentina, dado que muchos indicaron que al viajar desde un lugar con alta circulación de virus a otro con una situación epidemiológica mucho más controlada, violaba la cuarentena.Sobre esto se expresó el canciller Felipe Solá, que explicó por Twitter: "En relación al viaje fuera del país del expresidente Macri, quiero aclarar que no son competencia de Cancillería las salidas de ciudadanos al exterior"."Las limitaciones para salir del país son competencia del Poder Judicial. La Dirección Nacional de Migraciones, en el marco de sus incumbencias, efectiviza cuando corresponde la restricción impuesta judicialmente", precisó el funcionario en otro mensaje.Y concluyó: "De cualquier manera, si el expresidente quisiera volver a ingresar al país, como cualquier otro ciudadano deberá cumplir con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias".