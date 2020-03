Matías y San Lorenzo, una historia atada a la identidad

Miércoles 25 de marzo de 2020

Ayer se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y Javier Matías Darroux Mijalchuk, el último nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, contó su historia y su pasión por San Lorenzo.

“Siempre supe que era adoptado, no se puede hablar de apropiación porque, hasta donde sé, fue una adopción en buena fe. Me criaron con muchísimo amor y cariño”, relató Matías, quien antes era conocido como Santiago Bidegain, bisnieto de Pedro, ex presidente del Ciclón y por quien el estadio del Bajo Flores tiene su nombre.

San Lorenzo tiene un lazo muy grande con buscar la identidad, al igual que Matías, quien expresó que “todo lo relacionado con la Vuelta a Boedo me toca muy de cerca”. “La dictadura tiene que mucho que ver y porque es una demostración de lo gloriosa que es la gente de San Lorenzo”, aseguró quien todavía busca respuestas de qué pasó con sus padres, para poder reconstruir esa parte de su historia, esa parte de su identidad.