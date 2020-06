Matías Giménez: "Terminé el secundario cuando no tenía mucha actividad en el fútbol"

Miércoles 17 de junio de 2020 | 16:30hs.

Pese a la dura situación de estar tres años con poco rodaje, el futbolista oriundo de Apóstoles, Matías Giménez, aprovechó ese tiempo para terminar el secundario y actualmente se encuentra en la etapa final del curso de director técnico. “Era algo pendiente. Hoy ya transcurro el tercer año del curso de entrenador”, le comentó al periodista Gilberto Pérez, en una nueva edición de Pegada al Pie, transmitido en Instagram Live por la cuenta oficial de El Territorio.





Asimismo, destacó la importancia del estudio en su vida, puesto que, “una vez que el fútbol termina, empieza una nueva vida, en el que uno todavía es joven y le queda mucho por vivir” agregó.





Si bien, la poca actividad futbolística le permitió cumplir nuevos desafíos, Matías cree que en su labor como deportista de élite ese tiempo no fue aprovechado al máximo. El parate de tres años se dio en su paso por Argentino Juniors y posteriormente en el Club Atlético Armenio, en donde los directores técnicos no le tuvieron en cuenta para el primer equipo.





En cuanto al último club mencionado, el misionero no tiene un buen recuerdo. Refiriéndose a esto destacó: “Son experiencias, son equivocaciones y uno siente que ese tiempo regaló”, afirmó. Sin embargo, el apostoleño no bajó los brazos y continuó con los entrenamientos manteniendo un pensamiento positivo. Recordando esa dura situación mencionó: “No me sentía un ex jugador, yo me sentía que podía jugarle a cualquiera, porque estaba preparado físicamente bien, de hecho nunca he tenido una lesión de gravedad, pero bueno, los técnicos te quieren ver en las canchas”.





En la actualidad, se desempeña en el Club Sportivo Dock Sud, institución que les abrió las puertas y fue clave en la vida de Matías. “Les doy gracias a este club que me permitió volver a jugar y disfrutar de cada fin de semana”.