Maternar por primera vez y el desafío propio de estos días

Domingo 19 de abril de 2020 | 13:00hs.

Por Eugenia Rossanointerior@elterritorio.com.ar

La salud en momentos en los que hay una pandemia por el coronavirus suma muchas preocupaciones en los ciudadanos. La inquietud invade a muchos padres y madres que están manejando la cuarentena con un recién nacido, así como para las mujeres que pronto darán a luz. Por supuesto, el llamado inicial es a no exponer a los pequeños sacándolos del hogar.Es que la llegada del primer hijo supone un momento de gran felicidad, así como también abre la puerta a miedos e interrogantes propios del desconocimiento. Por ejemplo, Olenka nació el 9 de marzo, cuando aún no se había decretado la cuarentena obligatoria, tiene más de un mes y la mayoría de sus familiares sólo la conocen por videollamada.Yésica Benítez tuvo a su primer bebé en una clínica privada de Posadas, tanto ella como su pareja, Cristian Szkabryj, pasaron momentos de mucha incertidumbre y precauciones para cuidarse tras el nacimiento. “Ser mamá en cuarentena no fue fácil, los controles médicos se dificultaron al principio”, comentó.La mamá indicó que fue muy complejo encontrar un pediatra, “la primera semana teníamos turno y 10 minutos antes nos avisan que se suspendía el control porque está embarazada y es población de riesgo. Nosotros ya estábamos en el centro, entonces nos pusimos a buscar urgente un médico que nos pueda atender en ese momento. Recorrí varios consultorios. Hasta que cerca del mediodía un profesional pudo recibirnos, la beba estaba en el auto, bajé a pedir el turno y cuando nos tocaba, mi pareja subió con ella”.A los 15 días y al mes debieron volver con los mismos recaudos. “Ella está muy bien, toma sólo teta. Es muy sana por suerte, tenemos que hacerle controles de rutina”. A su vez consensuaron con el pediatra que la vacunación sea en su consultorio para evitar mayores contactos.La pequeña familia debió cerrar su local de venta de productos de pesca y pasa sus días viviendo minuto a minuto el crecimiento de la beba. Las primeras semanas iban a contar con la asistencia de las abuelas, pero esto se vio interrumpido por la prohibición de circular, incluso una de ellas debió regresar antes a Santa Fe.“Nos vino bien la cuarentena, queríamos algo más íntimo y de esta manera mi pareja está más presente en casa y nos ayudamos en el cuidado. Él es quien hace las compras y para ello extremamos recaudos de limpieza y desinfección”, agregó.Mantienen el contacto con los familiares gracias a videos fotos y llamadas por Zoom.A la hora de evacuar dudas, consultan por WhatsApp con el pediatra, como así también con otros especialistas y familiares. “Cualquier cosa investigo, me saco las dudas con otras madres, profesionales y médicos. Trato de no desesperarme e investigar, no hacerme la cabeza y apostar al optimismo”, finalizó.