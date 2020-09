Material de lujo a 80 años del nacimiento de Lennon - El Territorio Misiones

Jueves 3 de septiembre de 2020

A 80 años del nacimiento de John Lennon lanzarán una colección de lujo con sus clásicas canciones.La colección curada especialmente por Yoko Ono y Sean Ono Lennon, único hijo de la pareja, será lanzada en todos los formatos y estará acompañada por un libro que contará la historia de cada una de las canciones.Se trata de una edición de lujo, con 36 clásicos de Lennon remezclados y con notables mejoras en el sonido, fotos inéditas de su archivo personal, viejas entrevistas y cartas, entre otros elementos.El material se lanzará el próximo 9 de octubre, para celebrar los 80 años del nacimiento del ex beatle asesinado en 1980.Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes (Dame algo de verdad. Las mezclas definitivas) es el nombre de esta colección curada especialmente por Yoko Ono y Sean Ono Lennon, único hijo de la pareja, según se informó en las redes sociales oficiales del legendario músico.Las cintas fueron tratadas de manera analógica por el ingeniero Paul Hicks, quien ya tuvo a cargo un trabajo similar en “Imagine. The Ultimate Collection”, una anterior reedición del famoso disco; y remasterizadas por Alex Wharton, en los estudios Abbey Road, de Londres.La colección también rescata entrevistas, fotos nunca vistas, cartas y diversos recuerdos pertenecientes a la popular pareja integrada por Yoko y el hombre de Liverpool.En otras “joyas” se incluye la carta enviada por Lennon en 1969 a la Reina de Inglaterra, cuando devolvió la medalla que, junto a sus tres compañeros beatles, lo nombraba Caballero del Imperio Británico en 1965, en protesta por la postura oficial ante la Guerra de Vietnam y Biafra.El próximo 9 de octubre el exbeatle cumpliría 80 años, en tanto que el 8 de diciembre se recordará el 40º aniversario de su asesinato en Nueva York.Yoko tiene 87 años y si bien, en las últimas semanas hubo preocupación por su estado de salud, lo cierto es que la artista plástica, viuda de Lennon, sigue activa y creó dos grandes estandartes para el Metropolitan Museum de Nueva York -los primeros firmados por una artista en la historia de la institución- que desde el 29 de agosto están colgados sobre la fachada principal de la Quinta Avenida. La obra, llamada Dream Together (2020), ofrece a Nueva York y al mundo un mensaje de esperanza y unidad en medio de la pandemia de coronavirus.Cuando soñamos juntos, creamos una nueva realidad. El mundo sufrió terriblemente, pero estamos juntos, incluso si a veces es difícil verlo, y la única vía de salida de la crisis será juntos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo”, expresó Yoko consultada sobre su creación.Su obra comparte con esculturas de otros artistas en una muestra que marca la reapertura del Museo de Arte Moderno de Nueva York, tras más de cinco meses de cierre a raíz de la pandemia de coronavirus.