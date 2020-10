Masiva marcha contra los femicidios en Jujuy - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

Familiares, amigos y vecinos de Gabriela Cruz, la joven de 24 años encontrada asesinada en la zona de Serranías de Zapla, marcharon ayer en la ciudad jujeña de Palpalá en reclamo de justicia y para denunciar la ausencia del Estado provincial ante los casos violencia de género luego de que hubo cuatro femicidios en menos de un mes.Los familiares de la víctima, que había desaparecido de su domicilio el pasado jueves y nunca regresó, dirigieron una multitudinaria convocatoria a la que se sumaron vecinos de la mencionada localidad siderúrgica y colectivos de mujeres.Poco después de las 18, las avenidas de Palpalá, ubicada a 13 kilómetros de la capital jujeña, se colmaron de mujeres que pidieron justicia y apuntaron a la responsabilidad del Estado jujeño en las figuras del ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, y de Alejandra Martínez, quien preside el Consejo Provincial de la Mujer.“No nos vamos a cansar de pedir justicia, exigimos que cuando una persona denuncia una desaparición actúen en el momento y no se limiten a culparnos por ser mujeres”, expresó una de las manifestantes.La masiva movilización avanzó por la avenida, mientras comerciantes y ciudadanos desde sus casas acompañaron con palmas los cánticos como “señor, señora no sea indiferente, nos matan a las pibas en la cara de la gente”.“Estamos impactadas nuevamente con la noticia del femicidio de Gabriela, con mucho dolor, pero está claro que la responsabilidad es del Estado, acá hay funcionarios y funcionarias que tienen un deber concreto y siempre llegan tarde”, indicó Verónica Aramayo, secretaria general de Asociación de Profesionales Universitarios de Jujuy.Cruz desapareció la semana pasada y ayer fue hallada asesinada en zona de espesa vegetación. Por el hecho está detenido su ex pareja, Matías Figuereoa.