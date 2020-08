Masiva concurrencia en el operativo de Anses realizado en Terciados Paraíso   - El Territorio Misiones

La demanda por este tipo de servicios se hizo notar desde primeras horas, donde pese a las bajas temperaturas los interesados comenzaron a realizar filas a fin de lograr un turno. El estado de las pensiones, cambio de boca de cobro, asignaciones familiares y asesoramiento sobre el IFE, las consultas más frecuentes.La presencia del organismo nacional fue posible mediante el trabajo mancomunado entre el diputado Héctor Bárbaro, la Unidad de Anses de San Vicente, a cargo de Roberto Rockenbach y el vecino Juan Pereyra, a fin de acercar los servicios a la población ya que teniendo en cuenta la situación epidemiológica, son cientos de familias las que no lograr concretar los trámites ante la mencionada entidad por no contar con los recursos económicos para viajar, cuando no funciona el servicio de transporte.Daniel Oviedo fue uno de los 140 vecinos que se acercó, en este caso desde colonia Santa Rita, para llevar adelante un trámite y se mostró agradecido por contar con este tipo de operativos en el lugar: “Vine a presentar los papeles para el fondo de desempleo, la verdad es algo muy bueno para nosotros porque nos atienden muy bien y de lo contrario no sería fácil llevar adelante este trámite porque es difícil juntar dinero para viajar”, indicó a El Territorio.La oficina móvil de Anses estará recorriendo otras colonias y municipios, estando previsto además la llegada del programa Nación Te Cuida.