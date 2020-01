Mascherano: “Mi manera de ser va de la mano con lo que predica Estudiantes”

Lunes 6 de enero de 2020

Javier Mascherano, luego de completar las primeras tres jornadas de trabajo de pretemporada en su regreso al fútbol argentino, mostró plena identificación con su nuevo club, Estudiantes, al entender que su “manera de ser va de la mano con lo que predica” la institución.“Creo que mi manera de ser y el recorrido que he tenido en mi carrera van de la mano con lo que predica este club: ser trabajador, responsable, brindarse al máximo. A todo eso, uno después le tiene que agregar lo que tiene que dar dentro del campo de juego, pero ese es el punto de partida y en lo que uno no puede fallar”, asumió.“Uno siempre busca que el club sea parecido a lo que es uno, y eso me pareció espectacular; gente sencilla, que está todo el tiempo aportando cosas para que el club esté cada día mejor. Veo que todo el mundo está involucrado”, reconoció.