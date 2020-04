Máscaras caseras y buena alimentación

Jueves 16 de abril de 2020

El clima otoñal viene acompañado de tratamientos específicos para mantener una piel radiante. Sin embargo, con la imposibilidad de salir de nuestras casas, la rutina se tiene que readaptar.

En esa línea, “puedo hacer infinidad de tratamientos en mi casa y esperar que se termine esto para después implementar una tecnología extra”, entendió la dermatóloga Haydeé Ozuna, y recomendó algunas mascarillas caseras hidratantes, con palta por ejemplo, que son mimos a la piel sin tener que ir al consultorio o la estética.

“Levantate, lavate la cara, ponete el tónico, el protector solar, arrancá tu día, peinate y arreglate, a la noche lavate la cara, ponete un exfoliante y una cremita con ácido, son pequeños detalles que suman”, indicó.

Además, si bien algunos continúan su tratamiento dermatológico de rutina o saben adaptarlo para esta temporada, con algunos cuidados básicos se puede mantener el encanto.

“Lo primero es una buena higiene, no hace falta tanto, lavarme la cara con un jabón compuesto (que tiene más porcentaje de crema) es suficiente” arrancó detallando Ozuna. “Si no puedo comprarme un exfoliante, me hago uno casero con miel y un poquito de crema, por ejemplo. Con esto retiro las células muertas de mi piel. Además, usar protección solar aunque estemos en casa y a la noche alguna crema con algún porcentaje de ácido o una buena crema antiage con retinol suave y vitamina C y voy perfecta”, cerró la especialista.

Por otro lado, ante la consulta por la resequedad de las manos por el constante uso de alcohol, la médica instó a “si estoy en casa usar preferentemente agua y jabón (eligiendo también un jabón compuesto) y si tengo que salir a trabajar sí o sí, incluir al alcohol en gel o alcohol líquido en un 70%, un poco de glicerina para que no sea tan agresivo”.

De la misma manera, la glicerina que actúa como emoliente se puede utilizar luego del lavado de manos, junto a alguna crema hidratante de venta libre, con vitaminas A y E.



Nutrición y belleza

En coincidencia con Ozuna con que es momento de mantener el ánimo bien arriba y no estresarse, Mariela Alvarenga, especialista en medicina estética y orthomolecular explicó que “estoy apuntando al bienestar desde adentro, a todo aquello que fortalezca la inmunidad, y de paso deje un lindo cabello, una linda piel”. Así, sugiriendo cosas en la dieta y el sueño pero sin presiones. “Trato de que no se preocupen, no suba la ansiedad. Disfrutá con tu familia hoy y sin ver a largo plazo porque si no te entra una incertidumbre, te vas a deprimir y eso te va a dejar feo”, deslizó Alvarenga.

Afín a la medicina orthomolecular que hace hincapié en la alimentación y desintoxicación, recordó que suplementos de colágeno, vitaminas C y D son grandes aliados a la hora de tener una buena piel. “Todas las cremas con vitamina C y ácido hialurónico son buenísimas, pero también desde la alimentación se puede aportar. Hacer unas ricas sopas, consumir naranjas, limones y y no preocuparse mucho”, concluyó.