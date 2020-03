Más movimiento en grandes locales y comercios de barrio se adaptan

Martes 24 de marzo de 2020 | 03:00hs.

Por Diego Vainpolitica@elterritorio.com.ar

Atención limitada en Puerto Iguazú La Municipalidad emitió ayer la resolución 290/2020, que dispuso limitar el horario de atención de los comercios habilitados por el gobierno nacional a funcionar durante la cuarentena obligatoria y así evitar la circulación de los ciudadanos durante la tarde noche.

Todos los comercios deberán cumplir horario corrido de 8 a 18 con excepción de las farmacias, según la disposición que entró en vigencia ayer. Además, solamente podrá ser atendida una persona por grupo familiar y cada comercio deberá contar con los elementos de higiene para consumidores, precisa el texto, que lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante Juan José Raynoldi y el intendente Claudio Filippa.

En tanto, la resolución no especifica si el horario de atención corrido también regirá para los fines de semana.

Gran cantidad de calles vacías y de negocios cerrados. Esa fue una de las postales que dejó el cuarto día de la cuarentena por el coronavirus en Posadas. El feriado aplacó la salida de las personas de su casa, pero muchos recurrieron a los supermercados para abastecerse para lo que se viene, que será para largo.Con horario reducido, muchos comercios grandes atendieron hasta un poco después del mediodía. Algo que repetirán hoy nuevamente y recién a partir de mañana tendrán que acatar las órdenes del municipio de atender de corrido y de 8 a 16 en la capital misionera. De todas maneras, en algunos locales del centro confirmaron que el flujo de gente no es menor, pero si más espaciado.“Todos los días viene gente. Seguimos vendiendo como siempre, pero de manera más espaciada”, le contó uno de los cajeros de Multiexpress a El Territorio.En ese local del centro pueden ingresar hasta diez personas al mismo tiempo. Si bien la capacidad permite que sean más los clientes, desde el local prefirieron que entren menos personas y que no se acumulen en ciertos sectores como la carnicería y la verdulería, dos de los espacios más concurridos, según los empleados del lugar.Diferente fue el panorama en el hipermercado Libertad. La gran cadena estuvo abierta hasta las 16 y por eso muchos directamente recurrieron a ese lugar para hacer sus compras y asegurarse que esté abierto.En ese lugar, el Ministerio de Salud de la provincia apostó a dos personas para que, antes del ingreso de los clientes, les pongan alcohol en gel y los alerten sobre los riesgos que implica entrar a un lugar concurrido.De todas maneras, quienes estaban en ese lugar reconocieron que las personas casi no respetan las medidas impuestas. Una de esas medidas es que no ingresen dos personas, a no ser que sea realmente necesario, y muchas familias llegaron con sus hijos.Más allá de la cantidad de autos que había en el estacionamiento, adentro el panorama era totalmente distinto. Pocos clientes con compras mínimas. Algunos elementos de higiene personal y de limpieza para la casa y comida.Los grandes comercios pueden darse el lujo de redistribuir a sus empleados, dejar algunos en las entradas, controlar las medidas de higiene de quienes llegan a los locales, pero las despensas y autoservicios pequeños, que en su mayoría son atendidos por sus dueños, se ven reducidos a un puñado de opciones en este tiempo de resguardo por el coronavirus.Aprovechando que era feriado, muchos optaron por no abrir y por eso muchas de las persianas permanecieron bajas en Posadas. Pero hubo otros que no tuvieron opción y que necesitan seguir vendiendo para llevar dinero a sus hogares.Ese es el caso del Nelson Insfrán, quien adaptó su verdulería para mantenerla abierta. Sobre la avenida San Martín, el dueño del comercio juntó varios fierros y los convirtió en una reja improvisada.“Es la medida que tenemos para seguir abiertos y para atender a la gente en esta época que es complicada. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, parece que viene para largo y por eso decidimos que esta es la mejor manera por el momento”, explicó Insfrán.El verdulero contó que por el momento no tienen problemas con el abastecimiento, aunque reconoció que los precios en el Mercado Central “aumentaron un poco”, pero que se mantienen dentro de la media para este tiempo.La pandemia del coronavirus está obligando a los ciudadanos a cambiar los hábitos. Desde tener horarios para ir a comprar, como sucede en ciertos comercios en los que los adultos tienen una franja específica, hasta salir solamente si es indispensable y tratar de no aglomerar gente en la despensa del barrio.Emilia es dueña de un negocio pequeño en las inmediaciones de la escuela Pedro Goyena. Durante el año, los habituales clientes del Súper Esquina de la calle Rocamora son los chicos y durante el mediodía hay un gran movimiento en el barrio, pero la suspensión de clases afectó las ventas.Para palear esa situación, en el negocio están pensando en realizar envíos a domicilio a los vecinos. “Hace catorce años estamos en el barrio, la gente nos conoce y por eso viene, pero ahora estamos viendo la posibilidad de llevar la compra así no salen de su casa”, comentó Emilia.“En el barrio la gente respeta los horarios, pero al mediodía suelen venir muchos. La idea es que eso no pase y acercarles el pedido”, agregó la dueña del local.Eso le permitiría a Emilia no solamente seguir vendiendo en este momento en el que su mayor caudal de clientes (los estudiantes) no está circulando, sino también generar conciencia entre los vecinos del barrio y también aprovechar esa franja de posibles compradores, que deberán permanecer en sus hogares.Sin dudas que el feriado le puso un tinte diferente a la cuarta jornada de cuarentena en Argentina y acentuó la diferencia entre quienes necesitan abrir su puertas, aunque sea con restricciones, y quienes prefieren aislarse y mantener los locales cerrados. A partir de mañana se verá si los comercios respetan o no los horarios fijados y si los ciudadanos acatan las reglas impuestas en este tiempo de cuarentena.