Más higiene, menos compras y cambios de hábitos en el interior

Martes 24 de marzo de 2020

Nación dispuso otros horarios de atención A fin de evitar aglomeraciones y frenar la expansión del coronavirus​, el gobierno nacional fijó una serie de reglas que deberán cumplir los supermercados, que incluyen la extensión del horario y lugares específicos de espera. La resolución, que se publicó ayer en el Boletín Oficial, tendrá vigencia por 30 días. El texto, que lleva la firma de la secretaria de Comercio, Paula Español, establece que los comercios “deberán implementar un horario de atención al público de al menos trece horas diarias en función de los flujos de la demanda y a fin de evitar las concentraciones de los clientes”. Además, los supermercados estarán obligados a “señalizar los lugares de espera, de manera de mantener una distancia de un metro y medio entre cliente y cliente sea tanto en linea de caja y/o donde los/as consumidores deban formar fila de espera”.

Gracias al contexto de emergencia epidemiológica y sanitaria, tanto en la provincia como en el país, los locales del interior provincial debieron modificar sus hábitos, en el afán de adecuarse al contexto.En Leandro N. Alem, las medidas de seguridad para los empleados y clientes marcaron el nuevo escenario ya que, en los últimos días, modificaron sus protocolos internos.Esa imagen se observó en los tres locales chinos de la ciudad, que optaron por el empleo del barbijos y, en algunos casos, de guantes.“Se prioriza la limpieza y desinfección constante con lavandina y alcohol de pisos, estantes, carritos y todos los mobiliarios varias veces al día”, dijo a este medio Silvio Klemczuk, socio y gerente de la firma El Changuito SRL.Añadió que “hace tiempo que ya es utópico conseguir alcohol en gel y algunos insecticidas” y en relación a los precios dijo no tener inconvenientes ya que “no tuvimos grandes movimiento así que no trasladamos a los clientes ningún aumento”.Respecto al volumen de ventas precisó que este último fin de semana “disminuyó en un 20 por ciento” aunque aclaró que esta pérdida “se compensó con el mismo incremento los días previos a la cuarentena que la gente venía venir una medida de este tipo y se aprovisionó”.Señaló que, entre las medidas de seguridad que han implementado, está la de “no permanencia de más de 20 personas por vez en cada una de las sucursales” y puso de manifiesto la predisposición de los clientes ya que “cuando llegamos a ese cupo tienen que esperar afuera, siempre salvando las distancias aconsejadas, pero la gente no tiene ningún problema”. Y añadió que “la solidaridad es tal que se nota que vienen, realizan rápidamente su compra para que ya el que está esperando pueda pasar”.El mismo panorama se replicó en Candelaria, donde la totalidad de los comercios reforzó los protocolos de higiene. A su vez, se dispuso la desinfección de manos de los clientes al momento de ingresar a los comercios.Sobre la demanda, referentes del sector manifestaron que el mayor movimiento se registró durante el viernes, en el primer día de la cuarentena.El flujo de clientes disminuyó entre el sábado y domingo. Ayer, en consonancia con el feriado, algunos locales permanecieron cerrados.