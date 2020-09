Más de la mitad de los casos se notifican en el interior del país - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

Se lanzó ayer en Rosario la segunda etapa del plan frente a la pandemia de Covid-19, Detectar Federal, para intensificar la detección precoz de personas contagiadas en las provincias a través del envío de equipos de trabajo territorial, 800 mil tests de antígenos y transferencias adicionales por 10.000 millones de pesos.“Hace dos meses atrás, el 95% de los contagios ocurrían en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). Hoy, aproximadamente el 65% de los casos suceden en el interior del país. Eso nos obliga a prestar atención a una nueva realidad que es que el contagio ingresó al interior del país”, explicó el presidente Alberto Fernández, que encabezó el acto junto al ministro de Salud, Ginés González García.Hoy se considera a la ciudad de Rosario como nuevo foco de la enfermedad y ya no más a la ciudad de Buenos Aires. Para tener una dimensión de cómo avanzó la circulación del virus, Rosario reúne el 50% de los casos de la provincia de Santa Fe y la ocupación de camas de terapia intensiva supera el 90%.En esa línea, Fernández remarcó que el tiempo transcurrido hasta el momento fue “de enorme aprendizaje”. Y señaló que ahora “estamos inaugurando otra forma de testear que nos permite en el acto saber quién está infectado y quién no, y cuando alguien está contagiado poder aislarlo para que no siga contagiando”.Así a través del Detectar Federal se podrá multiplicar por tres la capacidad de testeo actual y “por esta vía lograremos tener alrededor de 100.000 tests diarios en Argentina”.El Detectar Federal incluirá además el envío de 11.115 agentes, voluntarios y trabajadores coordinados por el Estado Nacional; la intensificación del apoyo en línea a las unidades de terapia intensiva y la optimización del uso de las camas de terapia intensiva disponibles.González García añadió que “la prevención se hace tratando de no exponernos al virus o de que los que lo tienen lo sepan y se aíslen”.Tal cual lo publicó El Territorio en su edición del sábado, la provincia de Misiones es una de las que recibirá este tipo de dispositivos para testear, aunque aclararon que estas muestras no reemplazan a la ya conocida Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).El nuevo test funciona de manera parecida a los test de embarazo. Vienen en un paquete cerrado para ser abierto en el momento de la muestra y con todo lo necesario para saber si la persona a analizar está cursando o no el covid-19. Se realiza con una pequeña muestra que se toma con un hisopado nasofaríngeo y que luego se la pone en un tubito o sobre una pequeña superficie, que si cambia de color indica o no la presencia del Sars-cov-2.Si bien desde Salud provincial dijeron que no pueden adelantar una fecha de cuándo se comenzarán a usar estos nuevos test en la tierra colorada -porque primero tienen que llegar físicamente a la provincia- desde el Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que próximamente estarán en todo el país.“El test de antígenos tiene varias ventajas, se realiza en el lugar donde se está haciendo, ya que no necesita equipos técnicos de alta complejidad, y se resuelve en 15 o 20 minutos. Es para personas con síntomas”, aclaró Salud de la Nación.