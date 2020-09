Más de 600 personas visitaron el Parque Iguazú - El Territorio Misiones

Lunes 14 de septiembre de 2020

En cifras

456 residentes de otras localidades misioneras visitaron el Parque Nacional Iguazú este fin de semana. 202 habitantes locales de Puerto Iguazú decidieron ingresar el parque este fin de semana.

La situación epidemiológica de Puerto Iguazú se modificó desde el viernes 4 de septiembre con la aparición de una caso de Covid-19 sin nexo establecido hasta el momento. Luego, el pasado lunes se registraron dos más que obligaron a las autoridades a restringir algunas actividades que estaban permitidas, y el viernes y sábado aparecieron otros tres. No obstante, el turismo continuó tanto para iguazuenses como residentes de Misiones en general.Este fin de semana el balance fue bastante positivo y la disminución de visitantes fue mínima respecto al anterior, cuando se registró un total de 482 misioneros que ingresaron al Parque Nacional Iguazú, mientras que ahora fueron 456.Además, visitaron el lugar 202 habitantes locales, lo que da un total de 658 personas que disfrutaron del atractivo. Cada fin de semana están disponibles 1.000 lugares entre el sábado y domingo, 400 para residentes de Puerto Iguazú y 600 para el resto de los misioneros.En lo que respecta al alojamiento, desde el sector indicaron que hubo cancelaciones: “A una familia le pidieron el comprobante de reserva para ingresar el sábado a la tardecita, como llamaron a última hora no tenían ningún comprobante, entonces no los dejaron entrar. Me informaron que se iban a alojar en Puerto Libertad y el domingo (ayer) iban a Cataratas”, lamentó el propietario de una cabaña.Desde la Municipalidad de Iguazú afirmaron que no había prohibición de ingreso a la ciudad y que los atractivos estaban habilitados, por lo que aseguran que desconocen cómo se filtró la falsa información de que la ciudad estaba cerrada.