Más de 50 personas perdieron el trabajo

Jueves 9 de julio de 2020

En los últimos días, empleados de dos emprendimientos hoteleros de Puerto Iguazú recibieron llamados telefónicos mediante los cuales, de manera informal, les notificaron su desvinculación de la empresa pese al decreto vigente que impide dicha práctica. Los empleados acudieron al sindicato Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) Filial Iguazú para asesorarse y solicitar intervención.

Uno de los hoteles es el Rainforest, ubicado en la zona conocida como 600 Hectáreas, Selva Yryapú, que despidió a 22 trabajadores eventuales y, según transcendió, no accedieron al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) porque sus empleados no se encontraban en blanco. Al no poder sostener el emprendimiento, optaron por cerrar sus puertas y despedirlos, aunque aún no se supo si el cierre es temporal o definitivo.

El otro es el hotel Exe Cataratas, que despidió a casi 30 empleados, aunque en este caso terceriza los servicios.

Según indicaron desde el sindicato están en falta, ya que los contratos eventuales tienen como máximo seis meses de duración y varios de los empleados tienen tres años de antigüedad.

“Vamos a pedir la intervención del Ministerio de Trabajo, para que aclaren cuál es la situación, si habrá cierre definitivo que indemnicen a los trabajadores y si es una suspensión que se abone lo que corresponde”, explicó el secretario general de Uthgra, Rodrigo Lugo.