Más de 4.000 infractores y el foco puesto en la frontera con Brasil

Miércoles 29 de abril de 2020 | 07:11hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

La cuarentena en la Argentina cumplió ayer con la etimología histórica de la palabra: 40 días. Las medidas de aislamiento para la lucha contra la pandemia del coronavirus en el país comenzaron el 20 de marzo y hasta la actualidad experimentó cuatro extensiones, período en el cual dentro del territorio misionero se registraron más de 4.000 infractores y las autoridades consideran que para esta cuarta etapa de confinamiento la principal cuestión a atender es la frontera con Brasil.

Según los datos que pudo obtener El Territorio, desde mediados de mes hasta la víspera en la provincia de Misiones se contabilizaron más de 400 nuevas actas de infracción al aislamiento social preventivo y obligatorio, al tiempo que se secuestraron otros 30 vehículos.De esta forma, el balance general arroja que desde el inicio de la medida en Misiones se registraron un total de 4.182 personas infractoras y el número de rodados incautados ascendió a 381.Las fuentes consultadas explicaron que el proceso mismo que atraviesa el confinamiento a partir de determinadas flexibilizaciones y la habilitación gradual de nuevas actividades también repercute en la dinámica de las estrategias de control por parte de las fuerzas de seguridad.En la actualidad hay 38 operativos cerrojos dispuestos a lo largo y ancho de la provincia, al tiempo que en Posadas hay nueve controles fijos, pero los voceros señalaron que para esta última etapa se apunta y se profundiza en la rotación de los puestos como así también en las recorridas en horarios nocturnos para poder detectar incumplimientos al decreto difíciles de justificar.También indicaron que mientras avanza la medida las fuerzas suman nuevas tareas, entre ellas la supervisión del uso de barbijos o tapabocas, además de la colaboración con entidades que poco a poco comienzan a recuperar su actividad normal como, por ejemplo, los centros de emisión de licencias de conducir o de verificación técnica vehicular, donde los uniformados se abocan a hacer respetar las medidas de distanciamiento social, al igual que en los cajeros automáticos o sucursales bancarias para lo cual ya se trazan nuevas estrategias tendiendo en cuenta la proximidad del pago de haberes, jubilaciones y beneficios sociales.Conciencia y fronteraEn este contexto, el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, volvió a recalcar la importancia del cumplimiento de las medidas de aislamiento, incluso para quienes son considerados trabajadores esenciales y apuntó que la principal preocupación de la provincia hoy es atender la frontera con Brasil.“La gente tiene que entender que la mayoría de las personas tienen que estar aisladas en sus casas. Aquellas personas que tienen la excepción, que son los menos, están habilitadas para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. No podemos ir a un asado con amigos, al parque o de una punta de la ciudad a la otra, lo digo así porque mucha gente entiende que al estar exceptuada eso lo habilita a circular como si fuera una vida normal y no es así”, expresó ayer el funcionario en diálogo con Radioactiva 100.7.Respecto al inicio del confinamiento, el funcionario mencionó que “muchas personas no querían acatar la medida, pero también es cierto que gracias al fuerte esfuerzo realizado desde cada uno de los organismos del Estado este comportamiento cesó, aunque a veces siempre quedan algunas excepciones”. En este sentido, recalcó la intensificación de los controles policiales.A continuación, el ministro abordó la problemática que representa hoy en día la frontera con Brasil, fundamentalmente en las zonas que presentan límites terrestres como Bernardo de Irigoyen y San Antonio.Este tema incluso fue abordado por el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, durante la última videoconferencia que mantuvo con ministros del gabinete nacional.Desde el inicio de la cuarentena en Misiones hay un total de 31 controles fronterizos, pero Pérez detalló que “concretamente el pedido del gobernador tiene que ver con los pasos que no son los habilitados, que tienen que ver con la frontera seca donde hay un problema con el ingreso y egreso de personas, donde entendemos que la presencia de la fuerza debe ser reforzada. Pero en este punto también apelamos al sentido común de la gente. Aquel que va a Brasil tiene que saber que es un país donde el virus circula y entonces es muy fácil contraer el virus sin darse cuenta y venir y enfermar a alguien de su familia y perjudicar también a la salud de toda la población”.En cuanto a respuestas de parte del gobierno nacional, el ministro señaló que “el pedido formal del gobernador está y entendemos la situación, sabemos que tampoco es sencillo para las fuerzas federales porque hay que movilizar uniformados que están en otros lugares del país, pero el reclamo está y esperamos poder contar con una respuesta positiva”.Y recalcó que “no se trata de los pasos legales, sino los lugares de pasos clandestinos, pero siempre apelamos también a la población porque por más medidas que el estado tome, si la gente no respeta es muy difícil. Todos tenemos que entender que tenemos que ser solidarios y la mejor forma de ser solidarios en este momento es que, aquellos que no estén exceptuados, se queden en sus casas”.Por último, Pérez insistió en la necesidad que la ciudadanía cumpla con el confinamiento. “Hay que seguir manteniendo todo lo que vinimos haciendo y, a su vez, prepararnos para lo que vendrá. Sumar más medidas de seguridad para terminar de forma definitiva con el Covid19. Seguro nos va a costar un tiempo salir de esta situación, de eso no hay dudas, pero si persistimos, no cedemos ante el virus, y respetamos al otro, lo vamos a lograr”, concluyó el funcionario.