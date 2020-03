Más de 30.000 docentes vuelven a las aulas y arrancan los exámenes

Lunes 2 de marzo de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

En cifras 20% Es el aumento acordado en la provincia para los trabajadores de la educación, escalonados en febrero (13%) y marzo (7%), respectivamente.

Según lo previsto a través de la resolución 462 por el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, el cuerpo docente se presenta hoy nuevamente a las aulas.Con respecto a las mesas de exámenes, el período de evaluaciones en marzo será en el nivel secundario desde el hoy y hasta el 6, y en el nivel superior hasta el 20 del mismo mes.En este marco, El Territorio dialogó con el ministro de Educación de la provincia, Miguel Sedoff: “Son aproximadamente 30.000 docentes que vuelven el lunes (por hoy) y tenemos 425.000 estudiantes en la provincia este año. Estamos con todas las expectativas una vez cerrada la paritaria que pudimos hacer el 13 de febrero, y con el refuerzo en la paritaria nacional ya están empezando con un aumento de sueldo”.El primer distrito en alcanzar un acuerdo fue Misiones, donde el gobierno provincial y los gremios docentes acordaron una suba del 20% para los trabajadores de la educación, aumentos escalonados en febrero y marzo, aplicándose los incrementos del 13% y 7% respectivamente.“Este es el comienzo de un proceso de mejoras del salario docente, entiendo que hay gente que está disconforme o le parece poco aún pero es una pauta semestral, no es anual. Es un número importante para la provincia y termina siendo junto con Nación aproximadamente en el primer semestre un aumento promedio del 26%, es una pauta muy alta”, añadió Sedoff.El miércoles pasado se resolvió la paritaria nacional docente, donde cuatro de los cinco sindicatos de alcance nacional aceptaron la propuesta del gobierno. Así, en el acta paritaria, se fijó el piso salarial de los docentes argentinos -que está en 20.250 pesos- pase a 23 mil desde marzo y luego a 25 mil desde julio, con el aporte de cuatro sumas fijas desde Nación entre marzo y junio.Desde este punto de vista y según lo acordado, tanto gremios como Gobierno provincial volverán a discutir los salarios para el sector. “Nos vamos a juntar entre martes y miércoles para refrendar esto y relacionarlo con la paritaria nacional. Yo me comprometí a que una vez cerrada la paritaria nacional íbamos a volver a reunirnos para continuar con las mesas de diálogo que iniciamos y las pautas se van a volver a discutir en el mes de julio”, cerró el responsable de la cartera educativa misionera.Para hoy está fijado el inicio del ciclo lectivo en casi todo el país, aunque el calendario escolar de Misiones indica la vuelta a clases para el lunes 9 de marzo. También están previstas dos jornadas de Proyecto Educativo Institucional (PEI) y tres de Formación Situada.El calendario lleva la firma de Ivonne Aquino, ex ministra, y fue refrendado tanto por el Consejo General de Educación (CGE) y el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (Spepm).El receso invernal será del 13 al 24 de julio; mientras las evaluaciones de julio del nivel secundario se rendirán el 7 y 8 de este mes, y en el nivel superior del 27 al 7 de agosto. El cierre del ciclo lectivo 2020 está previsto para el 15 de diciembre.