Más de 150 personas en la reapertura de La Piedad

Domingo 14 de junio de 2020

Con un estricto protocolo, el cementerio La Piedad de la ciudad de Posadas volvió a recibir visitas ayer después de más de dos meses. En el primer día de apertura del predio, más de 150 personas concurrieron para visitar a sus seres queridos fallecidos que descansan en el camposanto de la ciudad.Cumpliendo con las medidas preventivas por el Covid-19, con barbijo o mascarilla, en grupos de no más de tres personas por fallecido, desde las 9 y hasta las 16 vecinos se acercaron a visitar familiares difuntos. Luego de dejar flores y hacer una oración, se retiraban en pocos minutos del predio.“Durante la mañana el caudal de gente fue bastante, hay que destacar que los visitantes respetan el distanciamiento social”, comentó a El Territorio Daniela Zanichelli, encargada del predio.Desde que se decretó la pandemia de coronavirus, el camposanto posadeño cerró al público, sin embargo las actividades administrativas y de mantenimiento no cesaron.“Se exige en la entrada el uso de barbijo, tomamos la temperatura y colocamos alcohol en gel a los que van ingresando. El camino de entrada y salida es desinfectado con regularidad. Además instamos a que eviten la manipulación pasamanos, barandas y cualquier otro elemento que se encuentren en el lugar”, expuso Zanichelli.Y agregó que en el marco de la lucha contra el dengue, solicitan a los visitantes que no utilicen agua en los floreros.Por otra parte, subrayó que la permanencia no podrá durar más de una hora, para permitir que otras personas también puedan visitar a sus familiares fallecidos. Y aclaró que los mayores de 60 años también pueden concurrir al cementerio para visitas.Hoy el cementerio La Piedad volverá a abrir de 9 a 16 para visitas. En tanto, mañana y el martes estará cerrado por trabajos de mantenimiento. Recién el próximo miércoles reabrirá, en el horario establecido por el protocolo sanitario. En vísperas del Día del Padre, a celebrarse el próximo domingo 21 de junio, se espera que el caudal de visitantes aumente considerablemente, por lo que insistirán en que se cumpla el distanciamiento social. El protocolo para este día será el mismo.También se habilitó el cementerio Tierra de Paz, todos los días en horario de 9 a 16 y hasta tres personas por parcela, con barbijos puestos.