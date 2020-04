Más de 100 mil misioneros entre los más vulnerables al Covid-19

Sábado 25 de abril de 2020 | 00:05hs.

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Entre el derecho y el riesgo de salir

Mantener una baja circulación de adultos mayores y con ello evitar o disminuir en forma parcial la exposición al coronavirus representa uno de los desafíos que viene analizando Misiones para proteger a esta población considerada más vulnerable a la pandemia.Por lo informado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, en la nueva etapa de extensión de la cuarentena se hará foco en tener mucha atención en los mayores de 60 años, los cuales llegan a más de cien mil. En esta franja etaria se tendrá más cuidado para evitar exposición innecesaria.En el caso de Misiones, la primera muerte que se registró por Covid-19 fue el caso de un paciente que tenía 61 años y se encontraba internado en el sector de Terapia Intensiva del Hospital Samic, en Oberá.La edad promedio de fallecimientos es de 73 años, según información oficial difundida por el gobierno nacional. De ese total, en un 67 por ciento corresponde a hombres.Si bien las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados en el país, corresponden a personas de entre 20 y 59 años, se estima que la edad promedio de quienes padecen la enfermedad es de 44 años, aunque como se indicó, los más vulnerables son los mayores de 60 años.“Hay que hacerles entender la situación, que son los más vulnerables, pero son ellos los que deben decidir”, planteó Mirta Soria, directora de Gerontología dependiente del Ministerio de Salud de Misiones.Según el gobernador, en Misiones hay 116.324 mayores de 60 años en la provincia.En tanto en los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) para la población del aglomerado Posadas, se detalla que uno de cada dos habitantes no supera los 30 años.En esos datos basados en el último censo del 2010 pero actualizados a abril de 2018, se cita que los mayores de 60 años representan en Posadas el 12,8% del total.Las provincias que cuentan con el menor porcentaje de personas mayores de 65 años dentro de sus respectivas poblaciones -según surge del Censo 2010- son, en orden decreciente: Neuquén (6,6 %), Misiones (6,3 %), Santa Cruz (5,3 %) y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (3,8 por ciento).A escala nacional, el porcentaje de habitantes que superan los 65 años es de 10,2 %.No obstante, el escaso porcentaje de habitantes de Misiones que supera los 64 años de edad -en comparación con la media nacional-, en las últimas décadas la provincia ha demostrado un sostenido incremento porcentual de esa franja etaria de su población.Esta tendencia persiste en la provincia tanto como en el país, conforme se suceden los censos de población.En 1970, el porcentaje de habitantes con 65 años y más era del 3,8 %. En 1980, del 4,1 %; en 1991, del 4,5 %; en 2001, del 5,4 % y en 2010, del 6,3 %.Similares características presentan la población misionera de adultos mayores, aquellos que cuentan con 80 años de edad o más.En efecto, el porcentaje de esa franja etaria en relación con el resto de la población es uno de los índices provinciales más bajos a escala nacional.Con el 1,2 %, Misiones es la tercera provincia argentina con menor cantidad de adultos mayores en relación con el total de su población.Las provincias que cuentan con el más bajo porcentaje de personas de 80 años y más dentro de sus respectivas poblaciones son: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (0,6 %), Santa Cruz (0,9 %), Misiones (1,2 %), Neuquén (1,3 %), Jujuy (1,4 %) y Formosa (1,4 %).Mirta Soria, directora de Gerontología de Misiones, explicó que desde el primer momento de la cuarentena se resolvió por “el aislamiento”.La funcionaria al ser consultada sobre los proyectos de prohibición de salida de adultos mayores a la calle, afirmó: “Nosotros realmente no estamos de acuerdo con el 100% de esta medida”.Ello al explicar que “los adultos mayores saben que tienen que hacer un aislamiento, porque la mejor vacuna es la cuarentena” pero también observó que “es un derecho de la persona mayor si quiere salir al supermercado”.Como una manera de reemplazar esa salida, adelantó que analizan “ofrecerles algún servicio a través de voluntarios que estén identificados y dentro del registro de personas mayores para que los asistan”.Afirmó que en materia de aislamiento “se cumplen estas normativas en las residencias geriátricas, que no permiten el ingreso de personas que no están autorizadas”. A los que cumplen funciones dentro de esas residencias, “se les toma la temperatura antes del ingreso, después se recomienda el cambio de ropas”.Soria dejó en claro que “a los familiares no se les permiten el ingreso, sí la comunicación debe ser en forma permanente a través de celulares, tablets, teléfonos y ellos están informados a través de los medios de lo que está sucediendo a nivel nacional y mundial con esta pandemia”, detalló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva.Insistió que “se recomendó que los familiares no ingresen desde el inicio de la cuarentena y se está cumpliendo. Obviamente que se le explicó a los residentes por qué se tomaron estas medidas, y después ellos están informados de lo que está sucediendo y lo entienden perfectamente”.En cuanto a los trabajadores, afirmó que “desde fines de febrero, están al tanto del protocolo de trabajo”.A su vez, desde el Ministerio de Salud Pública y desde la Dirección de Gerontología indicó que están en trabajando en las medidas de prevención, como la inmunización para las personas mayores. “Esto se está haciendo desde Salud Pública y se mandan las vacunas a las residencias geriátricas previas notas y, para nosotros es muy importante el tema de la inmunización, de la vacuna antigripal y la antineumocócica”.Respecto del testeo de todos los trabajadores de salud y de los alojados en geriátricos, adelantó que también se aplicará, porque “fue una recomendación a nivel de la dirección de adultos mayores del Ministerio de Salud de la Nación”.