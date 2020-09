Más aperturas en la ciudad de Buenos Aires y Kicillof acordó nuevas flexibilizaciones - El Territorio Misiones

Jueves 17 de septiembre de 2020 | 22:45hs.

La reunión que Alberto Fernández tuvo con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta no estuvo exenta de desconfianza, duró más de lo habitual y aunque desde los respectivos equipos aseguran que los ánimos no se caldearon, hay que suponer que algo más pasó. En el encuentro que se realizó en el área de reuniones de la Residencia de Olivos y duró más de dos horas y media se realizó sin testigos, solo estuvieron ellos tres. Era la primera vez que el jefe de Gobierno se enfrentaba al Presidente y el Gobernador, quienes eligieron salir de la protesta de los policías bonaerenses quitándole en forma intempestiva 1,18% de coparticipación de la Ciudad a través de un decreto que ya fue publicado, y vaya a saber cuánto más en los próximos meses.Sin embargo, en materia de pandemia se pusieron de acuerdo, ya que en ambas jurisdicciones coincidieron que la curva empezó a amesetarse no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en el primero y segundo cordón del conurbano bonaerense. De hecho, a la sede de Uspallata le llegó la indicación de que se pongan a trabajar en los nuevos decretos de apertura para anunciar mañana.Igual en CABA son especialmente precavidos, porque lo que habían acordado en la última extensión de la cuarentena después no fue exactamente refrendado por la resolución que emitió la Jefatura de Gabinete de Ministros, pero hicieron trascender que entrará en vigencia el permiso para que las obras mayores de 5000 metros cuadrado y las menores que necesitan 90 días más concluirse estarían habilitadas desde el lunes, porque se firmaría mañana.También se supo que en cuanto a gastronomía habrá mayores aperturas, tanto al aire libre en el espacio público (con autorización del GCBA) y en terrazas, jardines y patios, previa validación de protocolo, que se realizará de a uno.La novedad es que se podrán hacer celebraciones de culto, con un aforo de 20 personas como máximo, y que las escuelas privadas y las universidades podrán empezar a atender. Además, serán autorizadas las actividades de los centros de rehabilitación y la atención médica que no sea de urgencia, dos reclamos que eran muy solicitados por las asociaciones médicas.En Provincia de Buenos Aires también habrá nuevas aperturas, no solo en la construcción sino también en áreas culturales, aunque no se dieron precisiones.La extensión será de tres semanas. No habrá conferencia de prensa para el anuncio sino que, como la última vez, habrá un mensaje por redes sociales. Luego, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Axel Kicillof hablarán ante los medios para dar más detalles de lo que ocurrirá en sus distritos.Luego de la extensa reunión tripartita, Alberto Fernández y el jefe de Gobierno se quedaron conversando a solas: “Toda mi vida elegí el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo. Por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos”, publicó Larreta en sus redes sociales cuando se retiró de Olivos.Kicillof llegó acompañado por su jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y la ministra de Comunicación, Jesica Rey. Rodríguez Larreta ingresó solamente con Cristian Coelho, secretario de Comunicación. Pero no participaron de la reunión.Otra diferencia en este caso es que Fernández no se reunió con el comité de expertos que lo asesora. Tampoco concretó el diálogo con los gobernadores, pero todavía podría realizarlo mañana.