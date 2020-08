“Más afuera que adentro” - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

Barcelona atraviesa sus horas más convulsionadas de los últimos años. En medio del nombramiento de Ronald Koeman como nuevo técnico, Lionel Messi interrumpió sus vacaciones para reunirse con el DT holandés. De hecho, según asegura el medio español RAC1, el crack rosarino le habría manifestado su desgaste y que se ve más afuera que adentro del club catalán.La goleada 8-2 sufrida en manos de Bayern Munich fue un golpe demasiado fuerte para Messi, que más que nunca maduró una idea que ocupaba en su cabeza desde hace un tiempo atrás y que es, incluso, lo que mantiene pendiente la renovación de su contrato cuando apenas faltan diez meses para su vencimiento.Koeman dijo el pasado miércoles en su presentación: “Sólo trabajaré con los jugadores que quieran estar en el club. No sé si tengo que convencer a Messi de quedarse. Lo quiero en mi equipo, no en el contrario, porque es el mejor del mundo”.En ese contexto ayer le transmitió los principales lineamientos de su proyecto deportivo, de máxima exigencia, pero se habría encontrado con una posición terminante del rosarino.Messi se encontraba de vacaciones en la región de los Pirineos junto a la familia de Luis Suárez y de Jordi Alba, dos de los jugadores que figuran entre los primeros prescindibles de Koeman, lo que tampoco estaría aprobado por la Pulga y que se suma a sus argumentos para pensar en dejar el club, tal como lo adelantó ayer la prensa española.Ayer por la mañana, en la presentación del jugador Pedri como integrante del plantel profesional del Barsa, Ramón Planes, sucesor de Éric Abidal en la secretaría técnica del club tras la salida del francés, dijo sobre la cumbre entre el argentino y el nuevo DT: “El propio Koeman ya dijo que se vería cuanto antes con Messi, porque es el capitán. Es un encuentro privado, para construir el nuevo Barsa con nuevos jugadores como Pedri y alrededor de Messi”.Uno de los indicios más claros sobre este presente lo había dado Josep María Bartomeu el pasado martes cuando dijo: “Hablé con Jorge Messi. Me dijo lo que todos sabemos, que hay una fuerte decepción. La decepción es correcta, hay que hacer este duelo. Vacaciones, limpiar la cabeza y comenzar la temporada con toda la fuerza”, aseguró el presidente del Barcelona en la entrevista.La novela del verano en Europa parece recién empezar y promete nuevos capítulos.