Maru viajó a París al reencuentro con su hijo - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020

Maru Botana pudo cumplir el deseo de viajar a reencontrarse con su hijo mayor Agustín, al cual no veía desde hacía ocho meses, debido a que el joven había viajado a una ciudad cercana a París para vivir un intercambio cultural.La cocinera no viajó sola. La acompañó su marido Bernardo Solá y el resto de sus cinco hijos para pasar un viaje en familia en el viejo continente.Hace una semana Maru había compartido un post en su cuenta de Instagram, donde expresaba el amor por su hijo y cuánto lo extrañaba: “Ya pasaron muchos meses , y mas allá de la velocidad con la que este año pasó, no dejo de pensarte todos los días“.Ahora ya reunidos los ocho en Europa, Maru compartió postales del encuentro devenido en vacaciones, donde está “disfrutando la familia”.