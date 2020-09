Maru Botana recordó a su hijo - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

En cada primavera florece el mismo sentimiento. Todos los 21 de septiembre, desde el 2008, Maru Botana recuerda el fallecimiento de Facundo, su hijo. El pequeño, que había nacido 6 meses antes de su partida, murió a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. 12 años después de ese episodio, la cocinera utilizó sus redes sociales, como lo hace en cada aniversario, para recordarlo y tenerlo presente.“Te fuiste un Día de la Primavera, donde todo es festejo y alegría. Quizás en ese momento, con tanto dolor que tenía, no podía entender el mensaje que me estabas dando. Quizás me llevó mucho tiempo entender el motivo por el cual te fuiste. Hoy entendí que no eras para este mundo. Estás en todos y cada uno de nosotros. Te amamos siempre”, expresó en Instagram.