Martínez Quarta, muy cerca de irse de River a la Fiore - El Territorio Misiones

Viernes 2 de octubre de 2020

Los días del defensor Lucas Martínez Quarta en River parecen estar contados, sobre todo después de que el Millonario envíe una contraoferta a Fiorentina por su pase, que ya había propuesto una compra a cambio de 12 millones de euros, dividos en dos tandas.Si bien no trascendieron muchos detalles, lo cierto es que el club de Núñez no le dijo que no a los italianos, sino que le pidió que mejoren las condiciones. Más precisamente, solicitaron más dinero neto ahora y menos cuotas a futuro.El ofrecimiento inicial de Fiorentina había sido de 12 millones de euros, de los cuales seis serían abonados ahora y la restante mitad, más adelante. Además, se habría incluido una plusvalía ante la posibilidad de que sea nuevamente vendido a futuro. Se esperan novedades.