Martínez pidió “más amor y solidaridad” en plena pandemia

Domingo 14 de junio de 2020

A pesar de no tener una multitudinaria procesión, grandes títeres, calles adornadas que marcaban el camino hacia un repleto anfiteatro, la celebración de Corpus Christi no pasó desapercibida y el foco estuvo puesto en la importancia del mensaje que deja la eucaristía.En plena pandemia irresuelta y con la cuarentena aún vigente, el obispo Juan Rubén Martínez resaltó el valor de la comunión, no como simple misterio eclesiástico del “cuerpo de Cristo”, sino como símbolo vivo de la solidaridad y el amor que debe primar en la sociedad.Mientras cada parroquia realizó la celebración acorde a las normas de sanidad exigidas para evitar la propagación de coronavirus, la misa principal se dio en la Catedral para unos pocos y fue transmitida por Canal 12 y Tupá Mbaé.Bajo el lema: “Jesucristo Eucaristía danos esperanza y comunión” el norte estuvo puesto en el sentido que hermana a toda la comunidad cristiana.Aunque lamentó la falta de una única celebración que reuniera a “todo el pueblo”, el obispo de la diócesis capitalina destacó que la solemnidad, la emotividad de la fecha y destacó “la calidez” que aportaron detalles como las flores que adornaron el templo.Además, fiel a la tradición resaltó el misterio de transubstanciación donde Cristo se traslada a “ese pedacito de pan”, “está presente en la palabra, está presente en los hermanos, en los más pobres, en los que no tienen ropa, en el preso cuando lo vamos a visitar. Son muchas las presencias pero la eucaristía es la presencia por excelencia.Allí es donde llamó a la reflexión y recordó el lema de la celebración.“La Eucaristía expresa la comunión, somos muchos y comemos el mismo pan. El amor nunca uniforma, el amor se da en la diversidad, no somos iguales, pero hay algo que nos une profundamente, somos un cuerpo”, entendió al decir que el cuerpo es la expresión de la Iglesia.Fue en ese marco que hizo el llamamiento, una vez más, a ser solidarios, especialmente en esta época de crisis sanitaria y olvidar la avaricia.“Nos une profundamente en la comunión, el amor y la solidaridad”, agregó al dejar en evidencia la vigencia del mensaje cristiano a más de 2000 años de su lanzamiento.De esta manera, remarcó: “Lo contrario de la propuesta de Jesucristo es la soberbia y la avaricia. El avaro es el que busca todo para sí mismo, concentra y concentra porque es profundamente inseguro y nunca esta satisfecho”, describió Martínez y continuó que ‘idolatrar’ a quien tiene poder o dinero también es una actitud falsa porque eso no “llena el corazón”.“El hombre se realiza y se plenifica en el amor, la caridad la solidaridad”, planteó Martínez. “El que ama es el que se plenifica humanamente porque somos imagen y semejaba de Dios. Cuando pifiamos la respuesta, buscamos acaparar y quedamos insatisfechos. Es triste porque tendríamos que tenerlo más claro, más en esta realidad que estamos viviendo que es contundente para el planeta” sentenció el obispo.En ese marco visualizó que si la pospandemia acrecienta las crisis y la pobreza, por ejemplo, “tendremos que recapacitar y darnos cuenta que las soluciones vendrán de acciones sociales grandes”.Finalmente, alegando que espera el año que viene la celebración de Corpus Christi vuelva a ser comunitaria, animó a que “podamos vivir esta comunión, esta solidaridad, este amor de la Eucaristía en el trabajo por el bien común, mirando más las necesidades del otro que nuestras propias ambiciones, que las búsquedas particulares. La Eucaristía puede darnos esta respuesta y también poder tener una esperanza genuina, no meramente una ilusión, una esperanza fundamentada en la solidaridades y amor”, cerró firme.