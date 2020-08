Martínez: “No paro hasta el título mundial” - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

“Gracias a todos, de todo corazón. No tengo más que palabras de agradecimiento”. Así terminó Maravilla Martínez en el centro del ring, después del triunfo por nocaut en España, ante José Miguel Fandiño, en su regreso luego de seis años. Soñado, porque se trató de una vuelta a los 45 años, luego mucho sacrificio, con un triunfo por nocaut en el séptimo asalto, ante el español que se quedó sin nafta.“Fue una noche maravillosa, no me olvido de todo lo que pasé, de todo lo malo que pasé. Momentos durísimos, salí adelante, me levanté, me preparé, estaba listo para hacer diez asaltos”, contó Maravilla, satisfecho por este primer paso. Y soñando con proyectos más grandes.“Necesito volver, son seis años, tras seis años fui esforzándome al máximo. Todo lo planificado lo voy a llevar a cabo. Fandiño es fuerte. es más joven, lógico. Por suerte pude controlar todo. Son seis años sin estar presente, en tiempo y distancia... Demasiado hice, la puta madre. Creo que estuve bien, éste es el comienzo. Hasta el título mundial no paro. Hay que aprender y disfrutar del camino. Fueron dos años brutales con un equipo profesional que me está costando una barbaridad de dinero”, dijo.Y cerró con su sueño grande: “Mi idea es volver a ser campeón del mundo, es una empresa difícil, imaginate con 45 años. Pero hay muchísimas cosas a favor, la experiencia y entonces la carrera boxística se estira más. Es el comienzo de algo bonito”.En el primer combate previo, el ex campeón mundial español Kiko Martínez (41-9-2, 29 KO) venció por nocaut técnico en el tercer round al mexicano Noe Martínez Raygoza (23-11-2, 10 KO). El segundo duelo también quedó en manos de un local: Sergio García (31-0, 13 KO) superó en fallo unánime al nicaragüense Pablo Mendoza (9-4, 9 KO).