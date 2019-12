Martín Cirio, demandado por 14 millones de pesos por su ex novio

Sábado 28 de diciembre de 2019

Luego de generar una tremenda expectativa en las redes que fue escalando entre sus seguidores, Martín Cirio contó el duro momento que atraviesa. El youtuber, que se hizo famoso como La Faraona, reveló en un video que su ex pareja, de quien se separó en agosto y a quien se refirió como El Chómpiras, le inició una demanda por la que le reclama la suma de 14 millones de pesos.Hacia las nueve de la noche, su canal de YouTube se incendió: todos los ‘farafans’ querían saber qué había pasado con ese ex que tan mal lo había dejado meses atrás, trasfondo que Cirio había prometido contar con lujo de detalles. Y así lo hizo.“Se acabó el silencio”, anunció en el video que sumó más de 600 mil visualizaciones. Martín ahondó en las miserias de esta relación que duró unos once meses y que terminó de la peor manera: con cartas documento y demanda millonaria.“Está reclamando el 30 por ciento de todo lo mío. Dice que hacía gestiones y organización de shows; contenidos audiovisuales; viajes; desarrollo de proyectos; comunicación con medios; asistencias varias. Quiere el 30 por ciento de mis videos de YouTube, de mis canciones y de los viajes que pagué yo”, explicó Cirio.Durante más de media hora, el influencer hizo un racconto de lo que fue notando a lo largo de la relación con este chico que, en un principio, se mostraba muy generoso. Una serie de situaciones que, si bien le hacían ruido, dejó pasar porque nunca pensó que lo iba a “usar”.“De repente tuve que pagar todo”, señaló. Y se refirió a viajes por giras, vacaciones y salidas. Ocasiones en las que El Chómpiras no tenía reparo en darse todos los lujos con dinero que no era suyo. Además, la Faraona contó los regalos carísimos que llegó a hacerle, como un aire acondicionado y una parrilla de casi 40 mil pesos.“Cómo me iba a imaginar que me iba a dar un cuchillo por la espalda, lo estaba ayudando, somos pareja. Lo que quiere hacer creer era que había una relación laboral encubierta, hasta puso que había un horario, que trabajaba de lunes a viernes después de las 15, fines de semana todo el día, full time. Es una locura, encima que lo ayudé y le equipé toda la casa hace esto”, explicó y señaló que algunas oportunidades le dejó organizar algunos shows para ayudarlo económicamente.Hacia el final del video, que despertó la solidaridad y gran apoyo entre sus seguidores, Cirio se quebró en llanto por la difícil situación que estuvo atravesando en estos meses y que lo obligó, tal como contó, a trabajar con su miedo más profundo: el de perderlo todo.No es la primera vez que Martín Cirio tiene algún tipo de problema judicial.En otras ocasiones, recibió advertencias de figuras políticas a las que mencionaba en sus historias, e incluso llegó a recibir una carta documento de Morena Rial, por haberse referido de forma despectiva tanto a ella como a Francesco Ambrosioni, el hijo que tiene en común con Facundo Ambrosioni.En una ocasión, Cirio había dicho que el bebé era un “niño monstruo” y un “ Mirko del conurbano”.Finalmente la hija de Jorge Rial y el influencer llegaron a un acuerdo en una mediación en la que el youtuber le pidió disculpas a la joven madre y se comprometió a rectificarse tanto en privado como en público.