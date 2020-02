Jueves 27 de febrero de 2020 | 18:30hs.

Después de nueve años, 215 partidos y 31 goles, el misionero Martín Benítez tomó la decisión de dejar Independiente, y este jueves viajó rumbo a Río de Janeiro para sumarse al Vasco da Gama, a préstamo por un año. Antes de subirse al avión, el volante ofensivo, que tiene contrato con el Rojo hasta el 2022, explicó los motivos de su salida y aseguró que ya no se sentía cómodo en el club en el que debutó en Primera División.









"Lo que me ayudó a tomar la decisión fue el último partido frente a Fortaleza, que salí silbado y es algo que me dolió mucho. A uno lo vinieron a buscar con una oferta de ocho millones de dólares y yo prioricé el club porque lo que uno menos quiere es hacerle daño. Sentí que Martín Benítez le estaba haciendo mal a Independiente. Salí muy triste ese día de la cancha y todo eso se fue acumulando", describió el jugador.





Además, sobre las críticas que recibía por parte de los hinchas, el misionero aseguró: "Sentí que la mejor decisión era irme para poder descomprimir y cambiar de aire. Creo que la gente se la agarraba conmigo porque siempre veían la misma cara. Pasaban los técnicos, jugadores y seguía yo. Quiero volver a disfrutar de jugar a la pelota. Hoy no lo estaba haciendo".







Por otro lado, también realizó una autocrítica sobre su rendimiento en los últimos partidos: "Son nueve años jugando en la Primera de Independiente, donde viví muchas cosas. Momentos buenos y malos. Más malos, porque el fútbol es así, sino Independiente no estaría como está. Uno tiene que ser autocrítico, por ahí no tuve buenos rendimientos. Hay veces que por ahí no le gusté a los técnicos que estaban o no mantuve la regularidad".