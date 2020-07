Marinoni: "Antes entraban a la provincia 200 personas por día hoy están entrando entre 20 y 30"

Viernes 17 de julio de 2020 | 13:45hs.

El gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, había anunciado el mes pasado sobre la nueva medida que comenzó a regir para el ingreso a la tierra colorada.





Cupo limitados, certificado de Covid-19 negativo y residencia en la provincia, son algunos de los requisitos para el ingreso a la provincia desde los dos puestos oficiales: Centinela y El Arco que funcionan como fronteras interprovinciales.





Ariel Marinoni en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, comentó que "desde que el gobierno anunció a fin del mes pasado esta nueva medida dejando sin efecto el operativo de la vuelta a casa se estableció un nuevo sistema de ingreso que es un permiso excepcional que es justamente por una causa de fuerza mayor para personas que necesiten volver a la provincia y que tengan domicilio o residencia actual. Asímismo, como lo anunció el gobernador en esa oportunidad, tiene como requisito indispensable tener un test de Covid-19 negativo dentro de las 48 horas del ingreso a Misiones o se lo deben realizar en los puestos de control habilitados".





Marinoni detalló que están trabajando con cupos de 50 solicitudes diarias que son evaluadas y "teniendo en cuenta las diferentes causales se van autorizando, más o menos la reducción de ingresos a la Provincia ha sido importante a comparación de antes de tomar esta medida cuando antes entraban 200 personas por día hoy están entrando entre 20 y 30 personas al día".





"El que no tiene el test no tiene permitido el acceso a la provincia y como establecimos este sistema, la mayoría de las personas ya saben que no pueden ingresar si no tienen este requisito. Aquellos que si llegan a los puestos y no pueden entrar son por razones de no tener residencia actual o porque no tomaron los recaudos necesarios. Nosotros tenemos dos puestos formales y después hay lugares en los que que tal vez puedan evadir los controles pero para esto está la Policía de Misiones junto con las fuerzas federales que intensificaron los controles para que esto no suceda", comentó.





Finalmente destacó que si bien se flexibilizaron actividades el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sigue vigente y "en ese sentido seguimos controlando si es que las personas que circulan en ruta están exceptuadas y se encuentran realizando las actividades que ya están permitidas y de esta manera pueden justificar su traslado y si no es así se toman las medidas correspondientes".

"Para todo esto hemos establecido un sistema de solicitud de ingreso que funciona a través de la página de la Policía de Misiones, donde se deben rellenar todos los campos, explicar cuál es la causa de fuerza mayor que hace necesaria el retorno a la provincia y se otorga esa autorización",