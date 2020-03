Marica tanguera

Miércoles 11 de marzo de 2020

“Le pedimos permiso a Tita y esta canción se la dedicamos a todas las mostras que ya no se pueden expresar”, dice Fifí, ante un auditorio repleto que la ovaciona en cada paso. Con voz y presencia en escena imponentes, deja con piel de gallina a todos con esta reciente presentación en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en un homenaje a las mujeres del tango. Con labios pintados y robusto bigote, interpretó su versión de Se dice de mí, de Tita Merello.

Oriunda de Villa Blosset, perseguida por una sexualidad que aún no había registrado, adoptado, entendido, bailaba reprimida, a escondidas. Sufrió bullying público en la Estudiantina y todo ese escarnio lo cuenta hoy en composiciones propias que entona resignificadas. Es uno de los impulsores de la vanguardia del tango, históricamente machista, con nuevo tinte queer. “El tango me dio un poder de sensibilización”, relata en el documental que tiene subido a las redes: La banda de mi calle-Fifí tango.

Protagonista de la escena milonguera hace unos años y con un éxito que llegó al Maipo, llega a los medios misioneros por primera vez. En diálogo con Radioactiva 100.7 subraya que, tras pasar por distintos escenarios internacionales, la deuda pendiente es su Posadas natal.



Te definís como marica fronteriza, ¿Por qué?

Sí, marica fronteriza, no binaria, cantante de tango queer. Marica fronteriza es mi identidad ahora después de muchos años de buscarme, encontrarme, entender qué era yo, qué quiero ser. Y canto tango hace ocho años en Buenos Aires pero está la idea del tango como muy porteño, aunque no es así, entonces en este tiempo me hice cargo de que yo nací ahí a una cuadra del río, de que soy argentina y soy paraguaya.

Entonces me posiciono en la frontera de donde somos nosotros en Posadas, de la frontera del país y de la frontera de los géneros. No binaria porque no me considero ni hombre ni mujer, no acepto ninguno de esos dos géneros propuestos. Yo pertenezco a un grupo de personas de todo el mundo que estamos en el medio, que estamos en la frontera.



Decís a una cuadra del río, ¿de qué barrio sos?

Nací en Villa Blosset, justo la última cuadra que sobrevivió cuando levantaron todo para hacer la Costanera.



Y ¿sos de venir mucho?

Estuve ahí en Año Nuevo, estoy intentando reconectarme con esa ciudad de la cual también he sido exiliada para poder venir a expresarme en Buenos Aires. Me cuesta ir un poco pero la necesito. Necesito el río, las fiestas, el calor, todo… son cosas que son parte de mí, que las extraño pero la verdad es que Posadas es bastante difícil de transitar para una persona como yo.



¿Y como fue la conexión con el tango?

Hace catorce años que vine a Buenos Aires y el tango fue la música que me recibió. Yo tenía muchas ganas de bailar y en Posadas siempre estuve reprimida.

Comencé a bailar tango porque era lo que se permitía como varón. Luego de cuatro años, empecé a formarme en cantar tango y la primera vez que canté un tango en público ya le cambié la letra.

En La vuelta, dice “mi muchachita dulce y rubia” y lo cambié a “mi muchachito dulce y rubia”, y los acompañantes, que eran grandes guitarristas, se pusieron nerviosos. Ahí me di cuenta de que yo tenía que hacer eso, que realmente lo que quería hacer era interpretar la música popular argentina cantando lo que a mí me pasaba y las canciones que a mí realmente me identificaban, eso es lo que hago hoy.



Y llegaste al Maipo con ‘Me gritaron Fifi’ ¿Cómo surgió eso?.

Yo empecé con Fifí tango en el 2012. Y en 2015 nos presentamos a una convocatoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con este biodrama que era como contar mis experiencias. Cuando tenía 16 años iba a la Industrial, y en la Estudiantina se dio una situación de bullying muy fuerte.

En medio de los ritmos, gritaban “Moncho gay”, mi identidad en ese momento y atravesar todo el proceso de ensayos de cuatro, cinco meses, y los días en la Costanera sintiendo este grito de 500 varones. Hay un documental que subí hace poco donde cuento esto y, a partir de ahí, muchos de mis compañeros se contactaron conmigo para pedirme disculpas y charlar, pero fue algo muy doloroso para mí y me sentía muy expuesta. Algunos compañeros no sabían qué hacer, ninguno de los adultos del colegio se hizo cargo, porque realmente nadie está preparado.

Ahí se nota la falta de educación sexual integral en las escuelas. Entonces, a mis 28 años decidí retomar eso para el escenario y en vez de decir: “Me gritaron gay, puto”, puse “me gritaron Fifí”, que es esta identidad tanguera que hoy soy. Ese espectáculo fue muy bien recibido y nos invitaron a ir al Teatro Maipo.



Estuviste en Chile, Uruguay, Colombia, Brasil, Paraguay y volvés a Asunción con tu grupo...

Sí, estuvimos el año pasado con una milonga queer, que se está empezando a organizar. Es un espacio donde las personas pueden bailar sin seguir mandatos de género, es decir que no es necesario que los hombres lleven y las mujeres sigan. El movimiento de tango queer existe en todo el mundo y ahora por primera vez se arma en Paraguay, comenzaron el año pasado. Este año hacen su primer festival internacional donde viene una orquesta de Uruguay, profesores de Argentina, creo que también va gente de Chile y voy yo a hacer el cierre musical.



Te falta venir a Posadas...

Me falta cantar en Posadas. Quiero cantar en el Casino y en el Centro de Convenciones, ¿me llevan?, ¿alguien me está escuchando? La verdad que sí tuve un par de propuestas pero quisiera ir con todo mi equipo para poder hacer un espectáculo bien y hacerlo con todo, sobre todo porque quisiera que vayan a verlo mis padres. Si lo hago en Posadas no van a tener excusas y así también van a poder entender la diva que soy hoy y cómo la gente me aplaude. Estoy esperando que vean lo del CCK, que se cayó el teatro de gente...

Sí, fue tremendo, llenísimo, lo hemos visto... Pero estás también de estreno este mes con un material nuevo, que es ‘Nací para molestarte’, ¿fue compuesto por vos?

Es una composición original de la orquesta de mujeres feministas China Cruel. Estuve trabajando con ellas Me gritaron Fifí y siempre tuve ganas de cantar esta canción que la pueden encontrar en todas las plataformas.

“Vine a ser nadie porque no quería que me gritaran más. No iba a poder expresarme nunca”, dice Fifí en su documental sobre su transitar por Buenos Aires. “Viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar”, entona rápidamente a continuación, a capella, en plena vereda porteña y explica cómo fue su crecimiento artístico, de querer ser nadie a vigorizarse en escena, con dolor, con potencia, con brillo propio.

“Y así como soy siguen hablando y diciendo... Pero a mí, en mi pura inocencia y tan pequeña yo me gritaron: puto, torta, traba, marica... porque yo, desde hoy en adelante, tengo el tupé de ocupar los espacios, de hacerme visible y sobre todo de cantar el tango”, arenga ante un CCK repleto, excitado, que celebra que una arista más de la cultura, poco a poco, deje de ser un reducto, reservado sólo para unos pocos, los mismos de siempre.