Mariano Martínez respondió críticas de su TikTok

Sábado 11 de abril de 2020

Mariano Martínez fue uno de los primeros actores argentinos en sumarse a la red social TikTok. Allí compartía divertidos videos que causaron furor entre sus seguidores. Desde que se decretó la cuarentena total muchos famosos comenzaron a probar la aplicación y a entretenerse ya que debían quedarse en sus casas con el fin de evitar la propagación del coronavirus.En las últimas horas, el actor, que actualmente forma parte del elenco de Separadas, publicó un nuevo video en el cual se lo ve sin remera y mirando a cámara, mientras se escucha la voz de una mujer que halaga su belleza, en medio de fuertes insultos. “¿Qué te hacés el lindo, guacho? Te hacés el modelo y sos más precioso que la mier...”.Mientras se escucha el audio, el actor sonríe y cambia de pose. Luego de publicarlo en la red social, el video se viralizó rápidamente y varios usuarios de Twitter convirtieron en TT (Trending Topic), es decir lo más comentado en la red social. Entre los mensajes que aparecieron se destacaron las críticas que recibió el actor justamente “por hacerse el lindo”.Ayer, Mariano Martínez se enteró de la noticia y decidió expresarse a través de la misma red social. “Buen día, me acabo de despertar. Agarré el celular y veo que me están dejando algunos consejos por el uso de mi TikTok. Les cuento que hago y voy hacer los TikTok que quiera, de acá hasta que me canse de hacer”, advirtió el actor en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de un millón y medio de seguidores.Luego, fue claro en su mensaje con respecto a los haters y quienes lo critican. “Si no les gusta mi humor, no lo miren. Abrazo y sean felices”, aseguró Mariano haciendo alusión a que no le afectan los mensajes en contra que recibe. Al fin y al cabo, su único objetivo es divertirse a través de la red social y entretener a sus seguidores.