Mariana de Melo habló del accidente automovilístico que cambió su vida

Martes 17 de diciembre de 2019

Era mucho más que no saber qué le había sucedido, por qué estaba ahí desde hacía días, semanas o quizás meses; qué le había provocado esos vendajes, la cadera fracturada, el brazo izquierdo maltrecho, el suero, los analgésicos. Era también no saber cómo se veía, cuál era la imagen que le devolvía el espejo. Y no saber, además, quiénes eran esas personas que decían ser sus parientes (mamá, papá, hermanos) o quién había sido hasta que todo esto había sucedido. Lo que fuera que había sucedido.Todo eso desconocía Mariana de Melo. Y entonces, quiso saber.Lo hizo a partir de la desobediencia de dos prohibiciones que le habían impuesto. La primera: verse en alguno de los espejos de su casa que estaban tapados, según lo convenido con el equipo médico que estaba abocado a su recuperación. “Fui como pude, porque todavía no podía caminar bien -recuerda hoy Mariana-. Y apenas llegué al espejo, me vi: estaba con la cara súper hinchada, sin la oreja izquierda, con el pómulo lastimado, los ojos cerrados, la cabeza toda cortada y rapada. No me podía parar derechita porque todavía no caminaba porque no tenía fuerza en la cadera, y estaba así, como una viejita. Me miré... y no lo pude creer. Me sentí horrible, un monstruo. Me puse a llorar. Y me dije: ‘¡¿Qué va a ser de mi vida?! No quiero estar en este mundo si estoy así’”.La segunda desobediencia le permitió empezar a tomar conciencia de dos circunstancias: qué le había sucedido y quién era. Conectarse a Internet -lo que tenía prohibido, al igual que mirar televisión- e “investigar” -como lo define- la ayudó a enfrentar la pérdida de memoria que le provocó el accidente. Porque eso había sido: un brutal accidente automovilístico. “Agarré la compu y empecé a acercar las imágenes, y así fue que me enteré que yo salí de un auto que habían chocado, que el tractor pasó por encima nuestro, por eso estaba toda rota. Y ahí empecé a recordar que sí, que era yo, que era conocida, que trabajaba con mi imagen, que siempre estaba bien. Y de repente ver que estaba en ese estado”.En la mañana del 16 de diciembre de 2007, Mariana de Melo -por entonces una de las modelos y actrices más populares de la televisión y el teatro- venía a bordo de un remis que la traía de regreso a Buenos Aires luego de un desfile en La Pampa. Había cierta urgencia en ese viaje: ese mismo día la esperaban en Capital para grabar un programa de televisión, y pasar la noche en un hotel, descansar, nunca fue una posibilidad. Iba sentada atrás; a su lado viajaba su asistente, Fernando Correa.A las 7:45 de ese domingo, en el kilómetro 343 de la Ruta 5, a la altura de Pehuajó, el Peugeot 206 en el que viajaba Mariana embistió de frente a una cosechadora.Correa salió del coche sin heridas de consideración al igual que el hombre que manejaba el tractor. Pero el chofer del remise murió en el instante. Y Mariana quedó atrapada en el vehículo, con su vida aferrada a la mano de alguien. O de algo. Esto nunca lo sabrá.“Yo estaba dormida cuando pasó el accidente. Pero lo que sentí es que salí de mi cuerpo y me fui a un lugar divino, del que no quería volver nunca más: había mucha paz, era un lugar tranquilo, cálido. Y tenía a alguien agarrándome de la mano todo el tiempo, y yo andaba con este ser”.De Melo fue trasladada al hospital. El médico que la atendió habló con la prensa: informó que su salud estaba “muy comprometida”, con “hemorragias internas en el abdomen”. Y que sería operada de urgencia. Edema cerebral, fractura de cadera, fractura de la tercera vertebra cervical, heridas cortantes en la cabeza, un brazo que podría ser amputado; aquella mañana el panorama era más que desalentador.Todavía hoy, cuando Mariana se cruza con alguno de los doctores que la atendieron en su recuperación, son los propios médicos quienes se asombran al encontrarla. “No me daban esperanzas de vida: creían que iba a quedar en estado vegetativo. Y de repente verme ahora, entera, con mi familia, con todo. Para ellos es algo groso”. Para ella, también: “De a poquito fui sacando fuerzas, haciendo el tratamiento, tratando de recuperarme. Fue duro, pero pude salir. Ahora aprendí a aceptarme, me quiero como estoy”.