Margani da vida a don julio grondona

Luis Margani nació en Sicilia, Italia, en 1948. Pero su historia cambió para siempre cuando el cineasta y director Pablo Trapero, hijo de un gran amigo de Luis, lo convocó en 1995 para su primer corto, Negocios, para luego dar el salto en 1999 con Mundo Grúa. Allí estaba Luis para dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y abandonar su oficio como electricista de autos en La Tablada.

Su carrera comenzó a despegar y llegaron varias participaciones en programas de televisión, como Tumberos o Educando a Nina, Ahora es quien da vida a Julio Grondona en la nueva serie El presidente.

En entrevista con Teleshow, el actor de 71 años contó los detalles sobre su papel.

“Si lo hubieras conocido a Don Julio, ¿qué te hubiera gustado preguntarle o decirle?”, le preguntó María Eugenia Capelo.

“Siempre lo admiré, me encantaba escucharlo, era sabio en sus respuestas y razonamientos. Tenía una linda ironía y además tenía su humor. Me hubiese gustado conocerlo para darle un abrazo, como un cholulo más”, contó Margani.



¿Sentís que su imagen se perjudicó a partir de las sospechas de corrupción en la Fifa?

Nosotros opinamos y juzgamos a la gente como si nosotros fuéramos jueces o abogados, en vez de decir vamos a esperar a ver qué dice la Justicia y, en caso de que se lo condene, criticar o reclamar. Por eso creo que no debemos ponernos en jueces. ¿Podemos juzgar a Don Julio por lo que dicen algunos, cuando ni lo conocimos y sin que se le haya comprobado nada? El tipo era un familiero tremendo: amaba a sus hijos, nietos, a su mujer la adoraba, no dejaba de ser un ejemplo. Ahora si me guío por las sospechas, no sirve de nada. Yo a Grondona lo admiro por lo que yo conocí, deben haber otras cosas pero la verdad yo no las sé.



¿A qué otro personaje argentino te gustaría poder darle vida?

Y a muchos... En el mundo del fútbol a Guillermo Coppola, y también a Juan Domingo Perón. Pero uno que me gustaría muchísimo, y creo que doy por el parecido físico y se lo vi hacer a Enrique Muiño es Domingo Faustino Sarmiento. Tiene una historia increíble y si le das fuerza y ritmo a ese personaje es espectacular y muy lindo. Y después podría hacer la vida de un actor que siempre admiré: Luis Sandrini. Me encanta su estilo en su trabajo actoral. Le digo a los productores: apúrense antes de que me muera. Yo sé que tengo hecha la mitad de vida hecha así que hasta los 140 ….quien te dice. Como decía Don Julio : “Todo pasa”.