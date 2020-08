Marchas contra la cuarentena en distintos puntos del país

Martes 18 de agosto de 2020

La marcha opositora denominada #17A se realizó ayer en varios puntos de esta ciudad -con epicentro en el Obelisco-, diferentes distritos del conurbano y ciudades del interior del país, con una variada muestra de consignas que tuvo como eje el rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial.En Misiones hubo movimientos en la plaza 9 de Julio de Posadas, en Oberá hubo caravana y en Iguazú se escucharon bocinazos.Manifestantes en todo el país protestaron con carteles, muchos en largas caravanas de automóviles pero otros de a pie, en medio de los pedidos del gobierno (y algunos sectores de la oposición) para no agudizar los contagios en esta etapa de la pandemia.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió “perdón” a los trabajadores de la salud que se exponen a diario en la atención de pacientes con coronavirus “por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar” que no pusiera “en riesgo” la salud de la población, en referencia a la manifestación.“Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad. Entre esa enorme mayoría va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos”, expresó Cafiero.Con todo, resaltó que “la inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando, y no porque apoyen al gobierno”, sino que lo hacen porque “saben que esta pandemia es grave”.“Fue una cosa extraordinariamente importante”, dijo sobre la protesta el actor y ex diputado radical Luis Brandoni, quien aseguró que “no hubo amontonamiento para nada”, aunque las imágenes permitieron constatar que no en todos los puntos de manifestación se respetaron las medidas de distanciamiento social.En declaraciones televisivas, Brandoni defendió al ex presidente Mauricio Macri de las críticas por su viaje a Europa y aseguró que la marcha no fue convocada “por ningún partido político”, aunque él mismo desde las redes sociales invitaba a participar en los últimos días, junto a la presidente del PRO, Patricia Bullrich, también presente en la protesta.“Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores”, expresó Bullrich en un video que subió a su cuenta de Twitter cuando la movilización, que se extendió por unas dos horas y media, comenzaba a extinguirse.A pesar del liderazgo que mostraron varias figuras de Juntos por el Cambio en la movilización, otros referentes de esa fuerza la rechazaron por los peligros de contagio en plena pandemia.“No me parece el ejercicio prudente de un derecho. En circunstancias como estas, tenemos que extremar los cuidados”, dijo ayer el embajador designado en España y dirigente radical, Ricardo Alfonsín.Los manifestantes expresaron diversos reclamos que incluyeron posturas anticuarentena, pasando por el rechazo a la reforma judicial, un pedido de mayor seguridad y el frustrado intento de la intervención estatal de Vicentín.