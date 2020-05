Marcharon para pedir justicia por el femicidio de Vilma Mercado

Lunes 25 de mayo de 2020

Un grupo de al menos 15 personas decidió romper la cuarentena y salir a la calle para manifestarse al cumplirse siete meses del femicidio de Vilma Mercado en Puerto Iguazú. La joven fue asesinada el 23 de octubre del año pasado y por el hecho se encuentra detenido y con prisión preventiva el soldado Carlos Villar (20).El grupo se expresó caminando alrededor de la plaza San Martín, con carteles y pancartas, pero también con barbijos y respetando las distancias recomendadas por autoridades sanitarias. Todo se hizo ante la presencia de la Policía de Misiones, que acudió con patrulleros e inhibió a algunos asistentes que decidieron seguir de largo para no ser pasibles de una infracción.Participaron familiares y la organización de Mujeres Autoconvocadas, quienes expresaron que no tiene novedades sobre el avance de la instrucción. “La idea era manifestarnos todos los meses, pero la cuarentena no lo permitió. No queremos que las personas se olviden de lo que pasó con nuestra hija y lo único que queremos es justicia”, indicaron los padres de Vilma en la caminata pacífica.La última movilización se concretó antes del inicio del confinamiento, el 24 de febrero. En esa oportunidad se realizó un corte de ruta ya que no obtenían información de los avances en la causa. Luego supieron que los resultados de ADN dieron positivo y comprometieron aún más al acusado. Ahora esperan por saber las conclusiones de las pericias telefónicas.En relación a esto, y ya en asamblea, la madre de Vilma, María Leite, expresó que en los próximos días se va a acercar al Juzgado para obtener novedades al respecto. Aseguró que los análisis de los teléfonos ya se incorporaron antes del inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.Por su parte, el grupo de Mujeres Autoconvocadas, que apoya a la familia en su lucha, indicó que continuará insistiendo en el pedido de justicia y remarcó que están pendientes del momento en que se eleve la causa a juicio oral y público: “No queremos que ocurra lo que pasó con el caso de María Belén, que no notificaron a los familiares de que se realizaría un juicio abreviado y se enteraron de la sentencia casi un mes después por un tercero”, se quejaron del accionar Tribunal Penal Uno de Eldorado.“Exigimos justicia por Vilma y por todas las mujeres que sufren violencia. El Estado está ausente porque no existen los medios ni los mecanismos necesarios para contener a las víctimas. Exigimos justicia por Vilma”, reiteraron.En cuanto a la situación de Villar, las últimas novedades trascendieron a principios de este mes, cuando la Cámara de Apelaciones de la Provincia confirmó la prisión preventiva del soldado. El recurso planteado por la defensa se hizo en diciembre, por lo que desde entonces el expediente estuvo en el órgano de alzada.Además del femicidio de Vilma, el soldado está acusado de violar a una joven de 16 años, hecho que guarda similares características y que ocurrió dos semanas antes del asesinato de Mercado. Por estos hechos está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego y abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por femicidio y criminis causa, lo que prevé prisión perpetua.Quien sobrevivió a su accionar declaró en Cámara Gesell semanas después del homicidio. La adolescente recordó que la llevaron hasta el monte donde ocurrió el crimen de Vilma y allí comenzó a maniatarla y a colocarle cinta en el rostro. Afortunadamente pudo aprovechar un descuido del agresor y logró escapar hacia la ruta semidesnuda. Allí logró pedir ayuda y luego fue asistida por la Policía.Detalló que su agresor llevaba una mochila del Ejército cuando la abordó. También dijo que se movilizaba en una Honda Titán, la misma moto que utiliza el joven. Sin embargo, se detalló que refirió que era de un color distinto al del vehículo de Villar. También se llevó a cabo una ronda de reconocimiento, en la cuál la adolescente reconoció al acusado como su agresor, aunque aclaró que ya lo había visto en redes sociales.Vilma Mercado fue vista por última vez el miércoles 23 de octubre en horas de la noche cuando salió de su vivienda en el barrio Las Orquídeas de Iguazú. Al día siguiente, y tras llevar varias horas sin dar señales de su paradero, la mamá de la joven decidió realizar la denuncia ante efectivos de la Seccional Segunda.A partir de averiguaciones con el círculo íntimo de la muchacha, más precisamente un grupo de compañeras de colegio, se pudo establecer que Vilma había comentado en un grupo de WhatsApp que la noche del miércoles debía encontrarse con un chico, aunque no dio nombres ni detalles de con quién sería.Tras analizar los registros del servicio de mensajería instantánea se pudo corroborar que la chica se conectó por última vez cerca de la medianoche del jueves. Luego, y tras tomar distintas testimoniales, los investigadores llegaron hasta el soldado voluntario Carlos Luis Leandro Villar (20), quien en primera instancia declaró como testigo, pero al caer en algunas contradicciones en su relato fue demorado por los efectivos.Horas más tarde, durante un allanamiento en su vivienda, los pesquisas encontraron otros elementos que terminaron por confirmar las sospechas que recaían sobre él.El peor final se confirmó la tarde del viernes 25, cuando se produjo el hallazgo del cuerpo. El cadáver fue encontrado durante una serie de rastrillajes realizados por los especialistas de la Dirección Homicidios, quienes fueron convocados por el juez Martín Brites para trabajar en el caso. Estaba en una zona de monte ubicado al costado de la ruta nacional 12, en cercanías a una antena repetidora de televisión y a unos 15 kilómetros del casco urbano de la localidad.