Marcha de los Días: Todos unidos

Entender al peronismo es una tarea compleja. Resulta más simple conocer la fórmula basada en la unidad, que lo llevó al poder una y otra vez. Así lo refleja con claridad la marcha peronista, al sostener en una de sus estrofas “todos unidos triunfaremos”. Lo entendió con absoluta claridad Alberto Fernández, cuando aún nadie imaginaba que pudiera ser candidato a presidente. Salió a recorrer el país para convencer al peronismo que en ese momento estaba disgregado, distanciado y hasta peleado. Llevó un mensaje contundente, advirtiendo que, por esa división, había perdido el peronismo con anterioridad la presidencia en manos de Mauricio Macri y que, en las elecciones generales del 2019, corrían el mismo riesgo.





Cuando Cristina Fernández lo postuló a la presidencia, ya el mensaje se había entendido con claridad y los muchachos peronistas empezaron a encolumnarse permitiendo el triunfo nuevamente del movimiento. De la misma forma habían llegado al poder en anteriores oportunidades. Con diversos estilos, todos se fueron agrupando bajo el paraguas de un movimiento que Juan Domingo Perón, le dio nombre y apellido y no pierde vigencia. Entre los más recientes, se encuentra Néstor Kirchner fallecido en 2010, quien con el entonces jefe de Gabinete y actual presidente Alberto Fernández, lideraron una etapa de bonanza económica al recuperarse de aquella crisis de 2001. Luego vendría la actual vicepresidenta Cristina Fernández quien sostuvo muchas medidas de Néstor Kirchner, y avanzó en programas propios como logros sociales, pero entonces la economía se había estancado y en el medio tuvo aquel desencuentro con la patronal agrícola, que como entonces hoy se preparan para salir a protestar por los impuestos a las importaciones de grano.







Fue uno de los sectores que más ganó, mientras todos perdían en la administración de Mauricio Macri a quien algunos medios lo vinculan de estar fogoneando la protesta. Contradictorio como siempre -como lo que hizo durante su gestión- el macrismo que había prometido grandes cambios solo se lleva el galardón de que por primera vez un gobierno no peronista terminó mandato, pero también se le recordará como la administración que más deudas y pobreza dejó al país. De allí, como le sucedió a Néstor Kirchner es ahora el turno de otro peronista, Alberto Fernández de remontar la difícil situación del país. Esa tarea no puede enfrentar en soledad y así lo entendieron en el congreso partidario del Partido Justicialista, donde se ratificó el apoyo a la administración nacional y avalaron la negociación de la deuda externa. Plantearon, en sintonía con las palabras del mandatario nacional el rechazo de un endeudamiento futuro, pero también coincidieron que los recursos para pagar las deudas no serán productos del hambre y la destrucción de los sueños de las familias argentinas. Así expresaron en un texto aprobado por unanimidad bajo el título de “siempre al lado del pueblo”.







Fue en oportunidad de sesionar el primer congreso partidario del año, en el microestadio del club Ferro. Allí, el PJ no solo cumplió con un paso legal al conformar la Junta Electoral que será el órgano rector del proceso eleccionario, sino que brindó pleno reconocimiento a la gestión de Fernández, según el escrito leído por el presidente del PJ, el diputado José Luis Gioja. Además pidieron saber por qué de tal endeudamiento en la era Macri y requieren saber quiénes se beneficiaron con las prácticas de endeudamiento y fugas de capitales implementadas.







Allí plantearon un “nunca más” a los ciclos de endeudamientos y a las mala decisiones tomadas de espaldas al pueblo. A su vez, en el escrito, dejaron planteado la preocupación por las detenciones arbitrarias, como procesos pocos claros, haciendo mención al sistema de persecución conocida como lawfare, es decir el uso indebido de la ley para intervenir en la política o una suerte de guerra jurídica contra los oponentes. Del encuentro no participó el presidente de la Nación, como sí lo hicieron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. En ese encuentro, el Partido Justicialista (PJ) nacional abogó en su congreso partidario por lograr una lista de unidad que contenga a todos los sectores peronistas con miras a la elección de autoridades del 3 de mayo.



Las altas y bajas en el Gobierno





Aunque aún no hay definición destacaron el liderazgo tanto de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, a quien ven como el mejor candidato para presidir el partido. Podría ser la forma además de resolver la disputa planteada por el cargo entre el actual titular, José Luis Gioja y Jorge Capitanich.





En rigor, como se indicó fue Alberto Fernández quien alentó aquella unidad al partido. Ahora a menos de tres meses de llegar al poder, mantiene la imagen positiva en alza. Según la encuesta a cargo de Rouvier & Asociados, la imagen positiva del presidente subió 1,3 puntos porcentuales y llegó a 58,1%. De esta manera, sostiene un rumbo alcista desde que llegó a la Casa Rosada y supera por 20 puntos las opiniones negativas. Según el estudio, la sociedad percibe a un Gobierno que se ocupa y preocupa. Ve dinamismo y registra una comunicación abierta y franca del mandatario nacional. También reveló que cerca de un 50 por ciento de los consultados confía que el gobierno logrará renegociar la deuda. Lo que no deja de preocupar a un poco más del 40 por ciento de los encuestados son las subas de los precios y hay expectativa negativa de la economía que no arranca.



Los escándalos de Cambiemos







Esta semana, la ex titular de la Oficina Anticorrupción durante la gestión de Cambiemos, Laura Alonso, volvió a quedar en medio del escándalo. La Justicia ordenó conocer llamados entre Juan José Aranguren y Alonso, en el marco de la investigación por supuestas negociaciones incompatibles del ex ministro de Energía que tenía acciones de la empresa Shell que habría sido beneficiada. Sobre Alonso pesan otras denuncias penales, por ejemplo, por no haber investigado al Gobierno de Mauricio Macri. Es decir, admitió que su repartición no querellaba en causas por corrupción del gobierno de Macri e ingresó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.





No es la única causa que esta semana involucró a ex funcionarios de Mauricio Macri. Aún más contundente resultó la denuncia impulsada por Cristina Kirchner contra Gabriela Michetti, ex vicepresidenta de la Nación y ex titular del Senado, por una supuesta defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles por pagar 180 millones de pesos, según se consignó, por obras que no tuvieron avances en el Senado. Denuncia que deberá ser investigada cumpliendo los procedimientos legales y los derechos de la defensa.



En educación





En los últimos días y aún esta semana, el inicio normal del ciclo lectivo en el país, está en la agenda pública. El panorama es muy diferente a lo que sucedía en la gestión de Mauricio Macri. Es muy recordado aquel episodio en la localidad de Volcán, en la provincia de Jujuy, donde Macri eligió para inaugurar el ciclo lectivo 2017; cuando el detalle es que las clases no habían empezado por el paro docente convocado por Ctera en protesta por la ausencia del llamado a las paritarias nacionales.







En forma previa, por citar algunos casos, en 2016 otras 15 provincias se mostraron en alerta y al menos 10 provincias no iniciaron en término por entonces el ciclo lectivo. Mucho tenía que ver la falta de negociación de los salarios por parte de la administración de Cambiemos al que el sector le volvió a poner una carpa frente al congreso. Uno de los fuertes cuestionamientos fue por entonces, la suspensión de las paritarias que ahora restituyó la administración nacional.







Al respecto, esta semana el ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificó que el compromiso del gobierno nacional es que el salario docente le gane a la inflación en 2020, y que en los próximos años se consolide un proceso de recuperación salarial tanto en el campo docente como en el resto de las actividades. Es que el denominador de las protestas docentes desde el retorno a la democracia a esta parte, fue la búsqueda de un salario digno y mayor presupuesto educativo. Resolver este tema histórico, no es sencillo, más aún en medio del fuerte endeudamiento que pesa sobre el país.



En Misiones





Por la razón expuesta, en Misiones se avanzó en un primer acuerdo en el mes de febrero y esta semana, previo al inicio de actividades de los docentes, el ministro de Educación de Misiones, Miguel Sedoff, y el de Hacienda, Adolfo Safrán volvieron a reunirse con los gremios docentes de la provincia, con el fin de mejorar los aumentos acordados en febrero en la paritaria en Misiones. Se resolvió aumentar cinco puntos porcentuales el incremento del sueldo docente en marzo, que finalmente será de un 12 por ciento respecto de enero. Como se recordará en febrero pasado, gremios y gobierno provincial, habían acordado aumentos del 13 por ciento para febrero y 7 por ciento para marzo, para llegar a un 20 por ciento total. Ahora, con estos cambios acordados el incremento total será de un 25 por ciento. De esta manera quedó firme que tras la paritaria nacional, se dijo en Misiones que desde marzo ningún docente misionero cobraría menos de 23.000 pesos y desde junio, aumentaría ese ingreso a 25.000 pesos. Además de este acuerdo, desde la administración provincial se dejó las puertas abiertas para continuar el diálogo.



El ciclo lectivo





En Misiones, el ciclo lectivo se iniciará mañana a las 10, en la escuela 924 de San Pedro. Allí se dejará habilitado uno de más de veinte nuevos edificios escolares a ser inaugurados en Misiones, según lo adelantado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad. Lo previo no es un dato menor y de esta manera, Misiones conserva la tradición de un inicio de clases en paz sumado a que, desde hace unos 17 años, se repite que en cada arranque de ciclo lectivo se dejan inaugurados nuevos edificios escolares, un hecho que no suele repetirse con esta frecuencia en otras provincias. Como muestra que la política educativa se mantiene firme en Misiones y se destinan importantes recursos, se concretará un segundo e importante acto inaugural desde las 18, se trata de la Escuela de Innovación de Misiones, emplazada sobre la avenida Costanera en inmediaciones al Jardín Botánico de Posadas. Para la ocasión se espera la presencia, entre otros, del ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, quien viene especialmente para el acto inaugural y se conoció que, durante su estadía, firmaría convenios con la provincia. Al resaltarse que la educación es la llave del presente y futuro, con esta Escuela de Innovación Misiones sigue marcando el norte, en materia de educación tecnológica y disruptiva.







Debe recordarse que el Programa Nacional de Innovación Educativa cuenta con la participación de Misiones, a través del Ministerio de Educación en conjunto con representantes de Plataforma Guacurarí, de la Escuela de Innovación, de la Escuela de Robótica, y la Dirección de TIC de la Provincia, todo en articulación con los equipos de Nación.





Por ello, desde la administración provincial, se destaca que estas inversiones en infraestructuras, forman parte de la premisa de devolver a los misioneros lo más valioso que es la educación. Ello es aún más meritorio, en estos momentos con un país en crisis y un escenario mundial azorado por una pandemia. También Misiones mantiene la alerta y se encuentra atendiendo y resolviendo el problema del dengue, sobre lo que afirman está bajo control, teniendo en cuenta los múltiples casos en Brasil y Paraguay. Pero por la penetración y propagación del virus a causa del mosquito Aedes aegypti y al vivir los misioneros en un clima tropical, se deberá trabajar todo el año en la prevención del dengue.