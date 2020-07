Marcha de los días: Llegando a los picos

Domingo 5 de julio de 2020 | 05:00hs.

En tan solo una semana, la causa que investiga una supuesta red de espionaje que tendría a la gestión presidencial de Mauricio Macri en la cúspide de la pirámide tomó una intensidad inesperada. El lunes el juez Federico Villena ordenó la detención de 22 personas, entre ellos ex espías orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y ex funcionarios del gobierno nacional, que cumplían funciones relevantes en el gobierno anterior. Tres días después, Villena fue apartado de la causa por la Cámara Federal de La Plata, mientras las declaraciones de los detenidos se suscitaban, por tener conexiones con algunas de las cuestiones que se investiga, impidiendo que fuera imparcial. La causa recayó sobre el juez federal de Lomas de Zamora Pablo Augé. Mientras tanto la pelea por llevar la causa a Comodoro Py sigue en pie, aunque con pocas, por el momento, chances de concretarse.

Con la declaración de los detenidos se fue conociendo un poco más de la trama de espionaje que incluiría no sólo a espías y ex funcionarios, sino también a periodistas en los que la información terminaba derivando para crear operaciones mediáticas en base a la inteligencia ilegal.

Y aquí vale un apartado, para evitar confusiones. No es lo mismo periodismo que operaciones mediáticas basadas en la ilegalidad y en la construcción de causas. En base a lo que se empieza a conocer, estaríamos ante prácticas más relacionadas con la segunda opción que con la primera, y por ello la Justicia podría avanzar en la investigación a periodistas, algo que también se mencionó en esta semana en torno a esta causa.

En Argentina la libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, pero si un periodista usa ese derecho para cometer delitos, la condición de periodista no le garantiza su impunidad, como le sucede todos los habitantes del suelo argentino, cualquiera sea su condición. La Carta Magna y la legislación protege al periodista y sus fuentes, pero si la Justicia demuestra que hubo algún delito de la cual fuera partícipe un trabajador de prensa, éste tendrá que pagar por ese delito.



Avance de la causa y pedido de coherencia

Por otra parte, y volviendo a la causa que se investiga en el juzgado de Lomas de Zamora y que tiene como supuestas víctimas de espionaje a opositores del gobierno de Mauricio Macri como Cristina Fernández o el senador misionero Maurice Closs, pero también a compañeros de ruta del ex presidente como Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta, hay que decir que la inteligencia interna con fines políticos está prohibida por la ley de inteligencia nacional. Por lo tanto, es allí donde si se demuestra comienza a transformarse en delito lo hecho por estos espías, y por quienes utilizaban la información obtenida para distintos fines.

En cuanto a las garantías para que la investigación respete los procesos de juzgado natural e imparcial y que se aseguren los derechos de la defensa fue ejemplificador el llamado público que hizo la abogada Graciana Peñafort, exigiendo que se cumpla con el estado de derecho y no sucedan detenciones arbitrarias como en la gestión anterior. Fue el mismo pedido que mantuvo durante los cuatro años de gestión de Macri, y que fue esbozado en cada una de las detenciones vinculadas con causas por corrupción que a criterio del sector no tenían sustento jurídico alguno. La coherencia que se vislumbra en los dichos de Peñafort choca contra la doble moral de la dirigencia política y mediática opositora de la Argentina que considera que para unos las detenciones son arbitrarias y para otros estaba comprobado el delito con la sola denuncia, que a veces se esbozaba sólo en los medios y no en la justicia.

Por eso la advertencia de la abogada muy cercana a Cristina Fernández es un llamado al cumplimiento de las garantías constitucionales. Porque lo que corresponde es que la Justicia no esté al servicio de los gobiernos de turno.



Cuiden la imagen de Alberto

Mientras en la Justicia se dirimen cuestiones que liman aún más la ya golpeada imagen de Cambiemos, en el resto del país se discuten las cuarentenas, y sus implicancias económicas, esmerilando la imagen del presidente Alberto Fernández. Si bien en las encuestas la imagen del presidente sigue siendo alta, incluso más alta que en el inicio de su gestión, los números indican que la tendencia es a la baja. ¿Los motivos? La situación económica que se agudiza cada vez más por el cierre de actividades en los principales centros urbanos del país. Es el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) donde peor le va en apoyos al presidente.

La consultora Ricardo Rouvier & Asociados publicó esta semana un trabajo en el que se concluye que “el tiempo de aislamiento es un factor que va agudizando la relación de la Opinión Pública y el Gobierno. Es creciente la necesidad de flexibilizar la cuarentena, en momentos en que el índice de infectados está en camino a su pico. Esta situación, más la recesión económica, marcan la tendencia decreciente de la imagen presidencial, pero Alberto Fernández aún cuenta con un margen importante de ventaja en su popularidad”.

Ante esto, gente del entorno político del presidente comenzó a hacer un llamado a sus pares para salir a “defender” la gestión de gobierno y al presidente. Es que por estos días podríamos decir que son sólo dos los soldados de Alberto que a capa y espada recorren medios defendiendo con esmero las medidas de gobierno, Leandro Santoro y Aníbal Fernández. Un asesor ad-honorem y un funcionario que en este gobierno integra la tercera línea. Desde allí el llamado a sumar más voces.

Para ello una buena metáfora usó el todoterreno Aníbal Fernández, que lo ve muy solo al presidente en la batalla mediática y en la acción política. “Pidan la pelota” disparó Fernández apuntando a la dirigencia con cargos de peso en el Ejecutivo, y porque no en el Legislativo nacional. El pedido de Aníbal tiene el peso de la realidad. Si bien en estos tiempos de redes sociales y agendas dispersas es imposible conseguir lo que lograba Carlos Corach en los ‘90 con su famosa conferencia de prensa diaria y matinal, en la cual marcaba la agenda de gobierno y de la opinión pública, el gobierno nacional necesita espadas mediáticas que salgan a la batalla para sentar postura en cada tema que esté en discusión ante la opinión publica.



Misiones controla para abrirse

La pandemia está tocando su pico en los centros urbanos con mayor circulación del virus. Durante la semana la cifra de contagios se mantuvo bastante estable en todo el país, dónde el Amba concentra más del 90 por ciento de los casos de todo el territorio nacional. Eso explica la necesidad de cerrarse más. Chaco y Río Negro también vienen creciendo en contagios. En el resto de los distritos la situación es diferente, pero no se debe descuidar. Durante décadas Buenos Aires fue un centro de recepción de ciudadanos de todo el país que buscaban un futuro mejor. En estos días se transformó en un emisor de habitantes que quieren retornar a sus provincias escapando del virus. Entonces las provincias deben levantar sus defensas para evitar que el virus se les instale.

En eso trabaja Misiones en estos días, con una decisión tomada por el gobierno provincial al inicio de semana que promueve un control más estricto de quienes llegan a la provincia desde los centros con mayor circulación epidemiológica. Por disposición del Ejecutivo, y en concordancia con la ley aprobada por el Legislativo, en Misiones se comenzó exigir esta semana un requisito más a los misioneros que intentan volver a la provincia, el certificado de Covid-19 negativo. No traerlo implica la obligación de hacerse el análisis en el mismo acceso a la provincia, pagando del propio bolsillo del interesado el costo de la práctica.

Hacer este control más estricto es considerado fundamental para poder seguir en la senda hacia la nueva normalidad, que en la tierra colorada parece estar cada vez más cerca, ya que día a día se habilitan más actividades y el movimiento comienza a sentirse no sólo en las calles, sino también en las cajas comerciales y en las arcas estatales.

Las cajas en los comercios de la provincia, y en especial las de Posadas, se están viendo beneficiadas por la reapertura, que llevó a la gente a volver a las calles y a comprar elementos que venían postergados. Pero a la vez se están viendo beneficiadas por el cierre de las fronteras. Es imposible ir de compras a Paraguay en estos días, y eso beneficia al comercio local. Para muestra basta un botón, y el rubro textil sirve de ejemplo porque es uno en los que más disparidad de precios existió siempre con el vecino país. Esta semana las tiendas que venden telas en la capital misioneras muestran filas de entre diez y quince personas que esperan por ser atendidas. Algo impensado tiempo atrás donde muchos misioneros optaban por cruzar el puente para hacer esa compra, beneficiados por la diferencia de precios.

Es una buena oportunidad para que el comerciante misionero recupere, con hospitalidad y un buen manejo de la relación costo/beneficio en los precios, a los clientes que le eran esquivos. La reapertura del puente sucederá en algún momento, será allí cuando los comerciantes tendrán que pensar bien cómo actuarán para sostener el ritmo y mantener a los clientes que se ganaron en estos días. Un desafío no menor para el sector.



Crecer en la pandemia

En contexto de pandemia mundial no se detiene el crecimiento de Misiones, que de la mano de la Legislatura provincial esta semana tuvo dos picos de atención. Por un lado, en la creación de Salto Encantado como municipio número 77 y por otro en la firma de un convenio que busca crear en la tierra colorada una especie de Silicon Valley litoraleño.

En lo que respecta a la nueva comuna, se encuentra dentro del departamento de Cainguás y tiene como motor económico el turismo con el Parque Provincial Salto Encantado, además de importantes industrias yerbateras y metalúrgicas. Sería inicialmente de segunda categoría, hasta que se realice el próximo censo nacional de población.

Cumpliendo con todos los pasos que regula la Constitución provincial y la democracia, la aprobación contó con 29 votos positivos y 4 negativos del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR). Generó también diversas opiniones a favor y en contra entre los vecinos de la localidad de Aristóbulo que estaban en contra de que el municipio sea dividido. El presidente de la legislatura, Carlos Rovira, no oculto su alegría de cumplir con los anhelos de los pobladores de Salto Encantado que durante 70 años vienen luchando por tener una comunidad autónoma.

De forma previa a la sesión donde se aprobó la creación de la nueva comuna, Rovira participó de una videoconferencia junto al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, y los referentes de Telefónica Movistar Argentina y Samsung Electronics, en la que se concretaron importantes acuerdos de colaboración. Anteriormente la Provincia había establecido alianzas con los gigantes tecnológicos Amazon e Intel.

El convenio firmado en esta oportunidad se realizó en el marco de lo que se dio en llamar Silicon Misiones, un polo de diseño tecnológico que va consolidándose paso a paso dentro del Parque del Conocimiento. El acuerdo suscripto esta semana permitirá, entre otras cosas, determinar las bases para impulsar las oportunidades para potenciar la economía del conocimiento en Misiones, con innovación abierta en base a la tecnología, así como también llevar adelante acciones conjuntas para impulsar el trabajo de los emprendedores digitales, con capacitaciones y espacios de desarrollo.

Así, en esta semana los picos de tensión del orden nacionales se centraron en la justicia y en la salud, mientras que en Misiones los picos se centraron en discutir el futuro, con más institucionalidad, más tecnología y una mejor relación entre los misioneros en el sector de la economía comercial, que serán los motores de la nueva normalidad.