Marcha de los días: El mundo laboral colapsado

Domingo 3 de mayo de 2020 | 05:00hs.

La crisis del coronavirus no sólo atenta contra la salud de la población, sino que, en el proceso de contener el avance de esta enfermedad, afecta a la economía de hasta los estados más poderosos. Es lo que ocurre con Estados Unidos, donde el Covid-19 pone punto final al período de crecimiento más largo de la historia del país del Norte. En ese país, la economía retrocedió un 1,2% durante el primer trimestre. Y aún peor es lo que se espera desde este mes de abril al próximo mes de junio, donde se estiman contracciones económicas del 20% y 30% en el segundo trimestre. Algunos analistas recuerdan que Estados Unidos no sufría una debacle como la de ahora desde la Gran Depresión, aquella gran crisis financiera mundial que se extendió durante la década de 1930. Esto significa que el país del Tío Sam no vivía una situación como la actual desde hace 90 años.

A nivel global, más de 436 millones de empresas se estima afrontan un grave riesgo de interrumpir su actividad. Por tal razón, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instaron esta semana a adoptar medidas urgentes para ayudar a estos negocios y sus empleados. La OIT elevó además sus proyecciones de pérdida de puestos de trabajo hasta el equivalente a 305 millones de empleos sólo en el segundo trimestre de 2020. Entre los más vulnerables en el mercado laboral, casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal están afectados significativamente. También el organismo advirtió que en caso de que los empleadores no implementen adecuadas medidas de control, los países corren un riesgo muy elevado de que se produzca un repunte del virus. La aplicación de las medidas adecuadas, observaron desde la OIT, contribuirá a mitigar el riesgo de una segunda ola de contagio en el lugar de trabajo.

Ante este escenario, si Estados Unidos está en esas condiciones de crisis, los demás países tienen un panorama aún más sombrío. Debe añadirse que la situación provocó la caída de los precios de los minerales como cobre y el hierro, a lo que se suma la disminución en el precio de alimentos como la soja, el maíz, las carnes y los cereales. Más aún, el precio del barril del petróleo bajó a niveles históricos, ya no tanto por el Covid-19, sino por la guerra de precios entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) liderados por Arabia Saudita y Rusia. Los especialistas sin saber aún cómo será la evolución del distanciamiento social, ni el proceso de salida de las cuarentenas, entienden que a nivel mundial como nacional será una economía más pobre, más endeudada y más desigual.



Desde la Iglesia

El papa Francisco, en la misa que celebró ayer en su residencia de Casa Santa Marta, en el Vaticano, elevó una especial oración hacia los gobernantes, al recordar que tienen la responsabilidad de cuidar a sus pueblos en estos momentos de crisis. En forma previa, a propósito del Día del Trabajo que se conmemoró el pasado viernes 1 de mayo, el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), Oscar Ojea, aseguró que la crisis económica por la pandemia del coronavirus llena a la Iglesia de angustia y preocupación. Pero a su vez, pidió al patrono de los trabajadores, San José Obrero a que ilumine a los dirigentes para que en este tiempo tan delicado puedan ir pensando en una economía en función del hombre y no un hombre al servicio de la economía, que puedan primar los verdaderos valores, el bien común.



En la región

En la economía regional, esta semana, la Argentina marcó nueva posición de cómo continuará integrando el Mercado del Cono Sur (Mercosur). Dejó en claro que continuará formando parte de este espacio compartido con la región pero que, a partir de ahora, en toda negociación, avanzará el país protegiendo su actividad productiva. De hecho, es una herramienta legal, como lo utilizan otros dos socios comerciales como Uruguay y Paraguay desde hace décadas. Se trata de las denominadas excepciones al arancel externo común. Representa un paraguas de protección en general sobre la industria nacional y los bienes en general de cada país. De esta manera, la administración nacional seguirá sentándose con sus socios en las negociaciones, pero hará uso de este sistema de protección comercial. Esto permite al gobierno nacional, avanzar a ritmo diferenciado a sus socios, teniendo en cuenta la situación económica actual de la Argentina.



El debate por los presos

Tras la recomendación de organismos internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muchos países como Estados Unidos, México, Italia, Reino Unido y uno más cercano como Brasil, resolvieron autorizar la detención domiciliaria temporal o la liberación temprana de los presos. En ninguno de estos países se armó tanto debate como ocurrió en la Argentina, donde el gobierno argentino ocupado en resolver la situación de la pandemia no reaccionó a tiempo y claramente el tema sirvió para marcar agenda a la oposición. Los citados organismos internacionales pidieron evitar el hacinamiento en cárceles para no poner en riesgo la vida a los internos, pero en la Argentina se entendió como una gran flexibilización hacia todos quienes infringieron la ley, sobre todo los más violentos. En la Argentina, algunos jueces se excedieron y aprobaron el beneficio para reclusos condenados por crímenes graves, incluyendo la violación, tras una fuerte protesta en la cárcel de Devoto. Esto provocó la reacción en contra, hasta hacerse escuchar los cacerolazos. Aunque después, el presidente Alberto Fernández salió a asegurar que desde el gobierno no se fomentaba una liberación generalizada de presos, el tema ya se había instalado en la sociedad. El ejecutivo la única manera que tiene de liberar presos es con indultos o conmutando penas, y ninguna de las dos situaciones se implementó en esta oportunidad. Por la división de poderes, son los jueces quienes deciden sobre la libertad de las personas. El error grosero del gobierno fue en correrla de atrás, dejando que se arme la operación en su contra sin capacidad para anticiparse y pararla a tiempo.



Esperando por la deuda

El ministro de Economía, Martín Guzman, viene ratificando que el gobierno no mejorará la oferta de canje de deuda ya presentado y descartó el pedido en ese sentido de los bonistas. Afirman que esa postura se mantendría porque el Palacio de Hacienda estaría confiado con la letra chica de la oferta, que lo habilitaría a efectuar los canjes parciales. Se teme que no alcance el canje a las mayorías y con ello se cree que el país incumpliría y caería en default. Pero como se indicó, la estrategia del equipo económico es mantenerse con la actual oferta.



Inicio de actividades parlamentarias

Esta semana, el Congreso de la Nación empezó a tomar resoluciones por internet. Se ocupó de los 20 decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente Alberto Fernández en medio de la pandemia. De ese total, Cambiemos sólo rechazó dos, el que prohíbe por 60 días los despidos sin causa y la prohibición de ingreso al país, relacionados a los argentinos varados en el exterior. Los restantes DNU tienen que ver con otras medidas tomadas por el gobierno, como las declaraciones de aislamiento social, las ampliaciones de la emergencia sanitaria, la suspensión del corte de servicios públicos o de interrumpir cuentas bancarias, de ejecuciones hipotecarias o de aumentar alquileres; ayudas a pymes y asistencias a trabajadores de salud.



Inicio de sesiones y nuevos desafíos

La Cámara de Representantes de Misiones inició como todo 1 de mayo, un nuevo período de sesiones ordinarias. Lo hizo esta vez, con una modalidad distinta, novedosa pero además impactante. A raíz de la vigencia del aislamiento obligatorio, la sesión especial se desarrolló por videoconferencia. Las autoridades de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se presentaron acordes a las exigencias sanitarias con barbijos, guantes y respetando las distancias. Mediante este sistema, el gobernador Oscar Herrera Ahuad presentó el informe de gestión desde que asumió el pasado 10 de diciembre y trazó los pasos que vienen en el marco de la pandemia por coronavirus. En el recinto, esta vez, estuvo el mandatario provincial y guardando las distancias, acompañado por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira, el vicegobernador Carlos Arce y la presidente del Tribunal Rosanna Pía Venchiarutti Sartori. Por su parte, los legisladores participaron desde sus respectivos despachos, ubicados en el edificio Anexo de la Cámara de Representantes.

El gobernador, además de repasar las acciones desarrolladas en los primeros cinco meses de gestión, puso especial énfasis en el desafío que plantea la pandemia a los misioneros. Destacó la fortaleza que tiene Misiones por las inversiones previas en equipamientos y recursos humanos realizados tanto en salud como en educación, aunque afirmó que nada será suficiente sin la responsabilidad de todos en el cuidado ante esta amenaza. Además, planteó que en Misiones se irán flexibilizando actividades económicas y laborales. Se sumarían a los que prácticamente no detuvieron actividades, como sucede con los productores en general y desde hace días, el reinicio de actividades como la construcción y profesionales independientes. Por lo planteado por el mandatario provincial, de esta manera se intenta cuidar de manera simultánea la salud y la economía. Desde el gobierno lo definen como un concepto binario o como expresó el mandatario provincial en su discurso, son los puntales de lanza para salir adelante. Como novedad es que comenzará a funcionar un sistema digital que permitirá desde el celular descubrir síntomas de coronavirus o realizar trámites ante dependencias del Estado. La app se llama Misiones Digital y servirá, en este momento, para bajar los permisos de circulación y más adelante como billetera electrónica, entre otros usos.

Pero ampliar actividades no es sinónimo de flexibilización. Por ello plantean desde la provincia que los controles de la policía serán más estrictos y no habrá contemplaciones para aquellos que pongan en riesgo la salud de la comunidad y no puedan justificar la presencia. Como reconocimiento a la labor de los uniformados se anunció un bono de 5.000 pesos, similar a las asistencias brindadas con anterioridad a los empleados de salud y docentes.

Como se indicó, en educación el mandatario en su discurso se mostró muy conforme con los resultados obtenidos en la enseñanza a distancia, tras haber sido la primera provincia en suspender las clases presenciales. Entiende que ello representa un impulso en el camino trazado, planificado más las inversiones realizadas para incorporar tecnología e innovación en las distintas escuelas.

Además, observando las dificultades que tiene la forestoindustria, se lanzó un plan de construcción de viviendas de madera y lanzó como desafío pensar en una nueva matriz de generación de energía menos contaminante y buscar un camino de recuperación al turismo, uno de los sectores muy golpeados por efecto del aislamiento obligatorio.