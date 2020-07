Marcha atrás en Andresito: cierran bares, canchas de fútbol y plazas

Sin traslado de varados

La directora de la Casa de Misiones en Buenos Aires, Miriam Durán, explicó ayer a El Territorio que "desde mediados de julio ya no se presta más el servicio extraordinario de colectivos que traían de regreso a sus hogares a personas de Misiones que estaban varadas en Buenos Aires como consecuencia de la cuarentena que rige en todo el país". La funcionaria provincial señaló que "ese servicio humanitario que dispuso el gobierno de Misiones se cumplió durante tres meses, desde mediados de abril hasta el 17 de julio pasado, cuando se dejó de hacerlos como consecuencia del endurecimiento del aislamiento para toda la zona de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano y por eso el Ministerio de Transporte de la Nación ya no dio los permisos necesarios para que siga este servicio de transporte de pasajeros" Según Durán, "durante esos tres meses se pudo lograr que más de mil misioneros que habían quedado varados y sin recursos económicos en esta ciudad puedan volver a sus hogares en Misiones". Agregó que "obviamente que hay más misioneros acá tratando de viajar a la provincia, pero se trata de personas que ya vivían en esta ciudad y que se quedaron sin trabajo y por lo tanto quieren volver a Misiones. Nos siguen llamando y tratamos de analizar cada caso porque detrás de ellos hay una historia y personas, pero por ahora no están saliendo más esos colectivos que permitieron el regreso de la gente más necesitada y que realmente había quedado varada por la cuarentena".