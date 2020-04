Marcelo Tinelli podría mudarse a Canal Nueve

Miércoles 15 de abril de 2020

El futuro televisivo de Marcelo Tinelli es incierto. En las últimas horas se hicieron fuertes los rumores de una salida de canal 13 para migrar su exitoso ciclo ShowMatch a la pantalla de El Nueve.

Es que se dice que el Cabezón esperaba un llamado de su amigo y director de El Trece, Adrián Suar, que todavía no llegó.

Esta semana Tinelli quedó en medio de una polémica que lo llevó a dar duras declaraciones sobre el diario Clarín.

“Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Pero me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta”, comenzó Tinelli en una larga entrevista con el periodista Luis Novaresio, en radio La Red.

Tinelli viajó a Esquel horas antes del comienzo de la cuarentena obligatoria, y por ello fue muy criticado. El debut de ShowMatch estaba previsto para el 27 de abril pero terminó postergándose. Y aún no hay fecha definida para la primera emisión.

El cruce con Clarín surgió a raíz de un artículo que reflejó el envío de un bolso que le realizaron a Chubut al conductor de El Bailando 2020, por un avión privado que aterrizó como vuelo humanitario.

Tinelli salió a aclarar que se trataban “de medicamentos” para su hija y para él y que no lo conseguían en las farmacias locales.

“Seguir mintiéndole a la gente de esa manera no está bueno. El titular para mí hoy es ‘Clarín miente’. El titular hoy lo pongo yo”, apuntó Tinelli en su defensas.

En la nota a Novaresio también sostuvo: “Hoy un amigo importante me preguntaba: ‘Che, ¿no será que no te quieren más en el canal?’. Y no sé. Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan: ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender”.