Marcelo Gallardo apuntó contra la AFA: "No es normal estar 100 días sin actividad"

Miércoles 17 de junio de 2020 | 20:41hs.

El entrenador de River Marcelo Gallardo brindó una entrevista para hacer una reflexión sobre la situación que afronta el fútbol argentino, teniendo en cuenta que fue uno de los elegidos por el presidente Alberto Fernández para dialogar sobre el posible regreso de la actividad en medio de la pandemia de coronavirus.









“Es muy difícil opinar por la incertidumbre que existe y se genera. Cada vez es más difícil de asimilar, no sólo para los futbolistas, para todos. De todas maneras, me parece que es difícil porque si estamos hablando de que pasaron más de 90 días en los cuales el futbolista no puede iniciar una actividad, y por lo que entendí ayer el presidente de la AFA anunció que hasta que todo el país no se encuentre en una fase 4 no habrá actividad, estamos hablando de que a mí esto me hace creer que el fútbol tampoco se va a activar de acá a corto o mediano plazo”, analizó el contexto en diálogo con el programa radial Un buen momento que se emite por Radio La Red.





“Directamente me parece que el fútbol argentino no va a tener mucha actividad. No creo que cambie mucho lo que se ve hoy de acá al mes de agosto. Todavía vamos a tener al virus circulando por nuestro país. Si restringen la actividad es por algo y no creo que cambie en agosto, salvo que haya presiones de algún tipo y que te quieran hacer competir a partir de septiembre. Ahí diría, ¿cómo? Me generaría dudas que eso pasara, porque vamos a ver cómo viene la cosa y por lo que dicen los especialistas y las autoridades, viene para largo. No creo que se pueda activar de acá a corto o mediano plazo”, insistió.







Es tal la preocupación del estratega riverplatense que admitió que esta situación de incertidumbre lo lleva a replantearse un montón de cosas, inclusive su futuro: "No sabemos hacia dónde vamos. No hay visión, es ir para adelante y ver cómo resolvemos. Improvisamos sobre la marcha. Cuando digo que me replanteo todo es porque no me gusta entrar en la improvisación. Puedo improvisar un cambio o una idea, pero no todo. Si improviso todo estaría equivocando el camino y no es así mi forma de ser. No sabemos qué va a pasar o qué va a venir. Veremos en qué posición estamos en ese momento".







Y aclaró: “Lo que menos quiero es generar dudas en relación a mi continuidad, no está dentro de mis posibilidades. Mi idea es seguir porque este año no me lo replanteo, pero no sabemos cuándo se va a iniciar el fútbol, de qué forma, con qué formato... Es un lío total. Y va a ser un lío total”.







Sobre la pandemia y el hecho de no retomar la actividad



· “Sostengo la idea de que deberíamos haber empezado a dialogar y compartir información hace tiempo para pensar cómo volverá el fútbol. Dentro de los cuidados y protocolos podía empezar a activarse. Se lo manifesté a D’Onofrio. Mi preocupación pasa por el hecho de que no hubo voces oficiales que dijeran dónde estamos parados. Los jugadores y entrenadores tienen voces alineadas con el sentir de que ya no se aguanta más el tema. Se tendría que haber tratado en algún momento”.· “Todos ponemos por delante la salud y la vida de las personas. El fútbol es una actividad importante a nivel social y cultura,l pero no imprescindible. Pero de ahí a no hacer nada y quedarnos cruzados de brazos y debatir posibilidades me parece demasiado”.· “No tengo deseos de salir a romper la cuarentena y comer asado con amigos ni ir al shopping. Tengo el deseo de hacer mi trabajo, activarme con los protocolos necesarios sabiendo que estamos en una situación difícil. Hubo mucho silencio y tendríamos que haber debatido ideas. Eso me generó indignación”.· “Con lo que digo puedo quedar solo. Cuando decidimos no jugar (el partido con Atlético Tucumán) fue porque no teníamos conciencia de lo que estábamos enfrentando, no fue porque quisimos generar consenso. Sufrimos un episodio que nos dio un poco de temor. Las consecuencias fueron que se ponían en fila para pegarnos. ¿Vos te pensás que eso no pasa cuando salís a hablar o tomás una decisión contraria a la que se piensa en general? ¿Pensás que no generará alguna represalia? No tengo miedo a las represalias, pero hay muchos protagonistas del fútbol nuestro que sí”· “Está clarísimo que el fútbol en nuestro país es una de las atracciones que tenemos y está claro que se pone por delante la salud. El Gobierno debe tener un montón de situaciones mucho más delicadas, pero no por eso el fútbol se tiene que quedar callado y en stand by hasta nuevo aviso”· “Hay que generar ideas y saber qué va a pasar después de esto. Los preparadores físicos se están reuniendo para opinar y debatir. Los entrenadores en este momento somos los menos importantes en esta reactivación”.· “Estamos hablando de la reactivación de jugadores de élite, no de amigos que van a jugar un picado. La industria de nuestro fútbol va a entrar en un proceso de devaluación total”.· “Me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo una industria puede tener 500 empleados con protocolos y el fútbol no puede respetar protocolos y tener a 3 ó 4 jugadores entrenando en turnos. Discutamos esas posibilidades”· “No se trata de sacar ventaja sino de liberar la mente y el físico de los futbolistas que viven dE esto. No les prohibamos eso, me parece muy injusto. Qué ventaja vamos a sacar si no sabemos si vamos a jugar este año”.· “Nunca tomamos la iniciativa de pensar en nosotros y nadie más (cuando le preguntaron si River había barajado hacer pretemporada en otra provincia)”.· “No pido igualdad porque volverá la actividad en otros países pensando en la Libertadores, no me importa eso. Estoy viendo más allá, cuando el fútbol se reinicie, y veo que claramente el fútbol va a ir en decadencia”.· “¿Si me replanteo mi futuro? Si no me replanteara cosas no estaría hablando como hablo. Estaría en el sillón de casa mirando una película y no lo puedo hacer. A partir de ahí me replanteo un montón de cosas. Estoy muy preocupado con lo que va a ser el fútbol argentino sacando el acontecimiento mundial grave que estamos atravesando”· “¿Sacando los descensos a cuántos podés ayudar? No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar de otra manera y me parece perfecto que el fútbol argentino ayude con algunas situaciones a los clubes. Pero devaluar nuestro campeonato que ya venía siendo devaluado a partir de que hace 6, 7 ú 8 temporadas, no se respetan los formatos... Se apresuraron a tomar decisiones”· “Es muy difícil consensuar en el fútbol argentino”.· “Debe haber un pacto de los dirigentes de la AFA para que estén en la misma sintonía y creo que ninguno debe querer estar en contra del presidente. Yo lo que hablo es por mí, no por los demás. Transmito mi opinión, nada más”· “Si esto se sigue estirando más y sigue la incertidumbre vamos a sufrir muchísimo el día después, va a ser muy difícil. Nadie evalúa esa posibilidad. ¿Alguien evalúa cómo van a volver los jugadores? ¿En qué momento de su situación contractual van a estar? ¿En qué momento de la Argentina van a querer seguir estando con la moneda que se devalúa?”· “El mundo nos va enseñando algunas cosas, lo que vemos, cómo se activó en otros lugares. Tal vez no debamos mirar a Europa porque están en otro proceso, otra etapa, tienen culturas diferentes. Pero ¿por qué no activar a los equipos o jugadores en las provincias argentinas que no tienen el virus? ¿Por qué no pueden activarse? ¿Por qué restringir eso? Hace 100 días que están en sus casas entrenando, no es normal”.· “Los jugadores tienen el deseo de entrenarse, preguntan todo el tiempo cuándo volveremos a entrenar normalmente. Es un riesgo muy grande el que se corre porque los futbolistas trabajan con su físico y están en un gran nivel de exposición”.· “En Europa se empezó a jugar y están a media máquina, arrancaron de a poco, tuvieron entrenamientos. Tuvieron otros intereses, tenían que terminar campeonatos, tenían que arrancar sí o sí”· “La salida de Scocco no me sorprendió para nada. Venía hablando con Nacho hace un tiempo, mi relación con él, como con todos los futbolistas, siempre fue muy clara. Tenía un indicio de su decisión porque me lo había advertido, estaba esperando su comunicación”.· “Le manifestamos que queríamos que siguiera con nosotros, así lo deseábamos, pero él manifestó que su deseo era retirarse en su lugar de origen, no se trataba de tener más o menos minutos. Sí demoró su decisión fue porque la pasó muy bien con nosotros en estos tres años y se convirtió en el jugador adorado que fue. Pero tenía claro que después de esto terminaría su carrera en Newell’s”.· “¿Santos Borré? Estas cosas hoy son las que menos me preocupan. Hay una situación mucho más compleja que es atravesar lo que estamos atravesando y hacia dónde vamos con el fútbol argentino. Dentro de eso está que cualquier futbolista tenga la posibilidad de salir a un mercado alternativo, ni siquiera a los primeros mercados mundiales. El jugador lo va a pensar. No me preocupa sólo de él sino de los jugadores del fútbol argentino, principalmente los nuestros”.· “No necesitamos atravesar esta pandemia o crisis que va a haber en el fútbol argentino o el país para visualizar el proyecto juvenil. Lo venimos desarrollando hace varios años. No vas a sacar 10 jugadores de inferiores para jugar en el primer equipo de un día para el otro. Es desarrollo, trabajo, focalizar a los futbolistas para River, desarrollarlos y que vayan quemando etapas. Estamos en eso hace un tiempo”