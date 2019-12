Marcelo Caso, una pieza clave para este momento histórico para el atletismo

Miércoles 18 de diciembre de 2019

Marcelo Caso es sinónimo de atletismo, el profesor y hoy subsecretario del Ministerio de Deportes, tuvo una jornada con gratas sensaciones así como todos los que desde hace años ponen su granito de arena para que Misiones comience una etapa histórica.“Me toca el corazón y estoy feliz. Realmente lo soñamos muchas personas del atletismo y poder estar acá, con ellos, y ver que estén disfrutando tanto los chicos como los grandes, me pone sensible”, señaló el obereño, con la voz entrecortada.La experiencia de Caso es indiscutida y eso lo lleva hoy a ser un dirigente que empatiza con lo que necesita el deporte misionero y sobre todo el atletismo, una pasión que también heredó Abril, su hija, campeona argentina en lanzamiento de jabalina en U20, y que ayer se impuso en esta prueba. “Veo dirigentes y ex atletas que vienen a mirar y compartir con los más chicos, porque realmente era un objetivo la pista, y ahora está acá y es bellísima”, se explayó.Para finalizar, Caso mencionó que esta realidad lo pone “muy contento porque hay muchos motores, como llamo a los profes. Antes había uno en alguna localidad y se desarrollaba mucho en ese lugar; y ahora estamos todos unidos, se está creciendo técnicamente y eso lleva a que los chicos que tienen potencial se dediquen al atletismo en toda la provincia y eso es lo que me emociona”.