Marcelo Bielsa: “Valoro la rebeldía del equipo” - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

El entrenador argentino de Leeds, Marcelo Bielsa, destacó ayer la “rebeldía” de su equipo luego de la derrota ante Liverpool, último campeón de la Premier League, por 4-3 como visitante, en el debut de la temporada.“Valoro la rebeldía del equipo, también evitamos que Liverpool jugara como lo hace siempre, hicimos muchos esfuerzos para que no se impusieran sus individualidades pero el análisis final muestra un desnivel en favor de ellos”, comentó el rosarino.“Nos costó mucho pasar la pelota de defensa a ataque en el segundo tiempo y no creamos peligro. Si bien el esfuerzo nuestro fue muy grande, no alcanzó para jugar un partido equilibrado sobre todo en el segundo tiempo”, analizó.Finalmente, el ex entrenador de Newell’s reconoció: “Logramos que sea equilibrado el trámite por momentos pero nos faltó en defensa. Fuimos efectivos”.Los goles de Liverpool fueron de Mohamed Salah, en tres oportunidades, y de Virgil van Dijk, mientras que en Leeds anotaron Jack Harrison, Patrick Bamford y Mateusz Klich.Leeds recibirá el sábado, desde las 11, a Fulham, en un partido importante entre dos de los tres equipos ascendidos esta temporada.