Marcelo Bielsa sigue en el Leeds United: confirmó su renovación por un año más - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 12:40hs.

Marcelo Bielsa acordó su continuidad como entrenador de Leeds United por un año más. “Estaré trabajando la próxima temporada con el equipo”, dijo el rosarino en una conferencia de prensa que brindó esta mañana en el marco del debut del equipo en la Premier League, el próximo sábado, nada menos que ante el vigente campeón, Liverpool.“Todo fue arreglado y si se demoró el anuncio fue por una cuestión de detalles”, agregó el Loco, que llegó a Leeds United el 15 de junio de 2018 y en apenas dos temporadas logró ascenderlo a la máxima categoría del fútbol inglés luego de 16 años de ausencia y tras coronarse, el pasado 18 de julio, como campeón del Championship, la segunda categoría en Inglaterra.El del Leeds United será el ciclo más largo de su carrera a nivel clubes tras su pasos por Newell’s (1990-92), Atlas de México (1992-94), América de México (1995-96), Vélez (1997-98), Espanyol de Barcelona (1998), Athletic de Bilbao (2011-13), Olympique de Marsella (2014-15) y Lille de Francia (2017). A nivel de selecciones, cabe recordar, dirigió a la Argentina (1998-2004) y a Chile (2007-11).Si bien la información aún no fue oficializada por el club, fuentes internas indicaron que Bielsa acordó su continuidad por un año en el que percibirá cerca de ocho millones de dólares a repartir con sus asistentes por todo concepto, entre ello salarios y premios.El rosarino fue el mejor entrenador pagado del Championship en la temporada pasada y con su renovación ya confirmada para dirigir en la Premier League será el mejor pago en la historia de Leeds United.La revisión detallada de su contrato, uno de los más largos y complejos, es lo que explica la demora en el anuncio de la renovación. Sin embargo se destaca que ambas partes estuvieron de acuerdo sobre los términos del mismo. Pese a esto, Bielsa no dejó de trabajar un solo día desde que se concretó el ascenso en la proyección de esta temporada y estuvo al mando del equipo en los amistosos de preparación.Sólo resta la firma oficial, que se realizaría entre hoy y mañana, y la mención del nuevo entrenador de la división Sub 23 del Leeds tras la salida de Carlos Corberan hacia Huddersfield Town el pasado julio.Así las cosas, el Leed United debutará en la Premier League 2020/21 el próximo sábado 12 de septiembre como visitante del Liverpool, en Anfield, desde las 13:30, hora de la Argentina. El partido podrá verse en vivo por ESPN.